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В Республике Саха в горнодобывающем секторе высвободится более 2000 рабочих мест для якутян

Крупные горнодобывающие предприятия, ведущие хозяйственную деятельность на территории Республики Саха (Якутия), не имеют права привлекать граждан из СНГ

В Якутии на 2018 год расширен запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. В этом году список видов экономической детальности дополнился строительным комплексом и горнодобывающим производством. Об этом в ходе брифинга заявил председатель Госкомитета по занятости населения Степан Москвитин, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).

«Теперь крупные горнодобывающие предприятия, ведущие хозяйственную деятельность на территории нашей республики, не имеют права привлекать граждан из СНГ – Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдавии. По нашим расчетам, в горнодобывающем секторе высвободится более двух тысяч рабочих мест, занятых до этого времени в основном гражданами Украины и Узбекистана. На эти места придет местное население», - сказал Степан Москвитин, отметив, что в республике создаются механизмы защиты рынка труда от засилья иностранцев.

Кроме того, в Республике Саха установлена наивысшая стоимость патента для мигрантов среди всех субъектов страны. В 2017 году стоимость патента составила 8762 рубля. Таким образом, за каждого иностранного работника из стран СНГ работодатель обязан ежемесячно платить 8762 рубля в госбюджет Якутии.

По словам Москвитина, ежегодно в республике снижаются объемы  квотирования иностранной рабочей силы из дальнего зарубежья. В 2017 выдано всего 338 квот. Для сравнения, в 2017 году в Приморском крае выдано почти 20 тыс квот для иностранцев, в Хабаровском крае – около 12 тыс, в Амурской области ,сопоставимой по численности населения Якутии, – порядка пяти тысяч.

Напомним, в марте прошлого года Ил Дархан установил запрет на 2017 год на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по 14 видам экономической деятельности в сфере образования, здравоохранения, транспорта, торговли, операции недвижимым имуществом, рыболовства и выращивания овощей.

По расчётам Госкомитета занятости населения, в результате действия Указа Главы РС(Я) в 2017 году было освобождено свыше 500 рабочих мест в пользу жителей Якутии.

Аналогичный указ глава региона Егор Борисов на 2018 год подписал 29 декабря 2017 года, расширив список видов экономической деятельности добычей полезных ископаемых, обрабатывающими производствами, разработкой строительных проектов, разборкой и сносом зданий. Документы подписаны в целях защиты национального рынка труда, снижения уровня безработицы, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: рабочие места  вакансии  Якутия 


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