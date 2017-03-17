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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Якутии запретят привлекать иностранных граждан к некоторым видам работ
Информация об этом прозвучала сегодня на пресс-конференции председателя Государственного комитета Якутии по занятости населения Степана Москвитина.
Основная цель указа – защита национального рынка труда, снижение общего уровня безработицы, содействие в приоритетном порядке трудоустройству граждан России, сообщили журналу "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Главы РС(Я) и Правительства РС(Я).
Проектом предполагается установить запрет на привлечение иностранных работников в сфере торговли, рыболовства, сельского хозяйства, а также запретить нанимать мигрантов водителями такси, в предприятия пассажирского, грузового транспорта. Вводится ограничение на прием иностранцев в учреждения системы здравоохранения, дошкольного, общего и дополнительного образования. Всего в списке запрещенных для мигрантов деятельности 14 пунктов.
Работодатели в течение трех месяцев после вступления в силу указа обязаны привести свою численность на предприятии в соответствии с запретом. В случае несоблюдения меры для юридических лиц грозит штраф от 800 тыс. до 1 млн. рублей либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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