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Четверг| 13 Сентября, 10:51 |
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ОАО «ЯТЭК» приступило к подготовке строительства комплекса по переработке газового конденсата в Якутии
Как прокомментировал генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Заирбек Юсупов, строительство данного объекта позволит модернизировать производство по переработке газа и газового конденсата, а также получить новый продукт – СПБТ (смесь пропан бутана технических).
Развитие, более того, появление промышленных объектов всегда означает создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры. Планируется, что модернизация промысла ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» в поселке Кысыл-Сыр будет сопровождаться строительством дорог, причала, линий электропередач. «Мы ожидаем, что с увеличением переработки повысится инвестиционная привлекательность вилюйского улуса» - подчеркнул З.Юсупов.
Строители уже приступили к устройству вертикальной планировки строительной площадки, где будет установлено колонное оборудование комплекса. Площадь застройки более 200 тысяч квадратных метров. Одновременно ведется работа по поставке основного технологического оборудования, которое необходимо доставить во время навигации.
Досье: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» - основное газодобывающие предприятие в Республике Саха (Якутия) и единственный поставщик газа для всего региона. До 2010 года компания носила название «Якутгазпром».
Группа «Сумма» приобрела этот актив в 2007 году и за три года существенно улучшила его производительные показатели. ОАО «ЯТЭК» занимает прочные позиции на нефтегазовом рынке России и реализует инвестиционную программу, которая включает расширение каналов сбыта, строительство новых инфраструктурных объектов и выполнение социальных обязательств.
Досье: Группа «Сумма» (Summa Group) - это диверсифицированный холдинг, объединяющий перспективные и динамично развивающиеся активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.
В компаниях Группы, которые присутствуют в почти 40 регионах России и за рубежом, занято более 10 тысяч человек. Основатель и акционер компании Зиявудин Магомедов.
Пресс-служба ОАО «ЯТЭК».
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