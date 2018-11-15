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Понедельник| 03 Декабря, 23:27 |
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В Якутии подписано рамочное соглашение о поставке Зырянского угля в Китай
Накануне встречи с первым заместителем главы минтранса Якутии Марианной Никифоровой между ЗАО Управляющая компания "Колмарпроект", ОАО "Единая Саха (Якутская) транспортная компания" и "Инкоуская компания по развитию возобновляемых ресурсов Хэ-Ли" было подписано рамочное соглашение, пунктами которого определены сроки, объемы, цены и логистика поставок угля. Так, в первый год китайцы намерены принять до 30 тысяч тонн высококачественного Зырянского каменного угля, и до 2016 года общий объем поставок составит порядка 550 тысяч тонн. На данный момент договоренности рассматривается два варианта транспортировки по водному и наземному видам транспорта. Таким образом, уже с августа текущего года начнется отсчет пилотного проекта.
В том, что якутский уголь наивысшего качества, китайская сторона не сомневается. Чтобы подобный беспрецедентный проект на Севере заработал, договору предшествовал анализ рынка и самого ресурса. И это не единственная часть сегодняшних переговоров. Китай намерен еще и выкупать металлолом. Экспериментально, по словам руководителя Отдела водного транспорта министерства Виктора Потылицына, в первый год (2012 г.) планируется поставка 5 тысяч тонн металлолома. Однако китайская сторона готова принимать более масштабные объемы и к 2016 году довести объем поставок до 1 млн тонн.
Стороны выразили надежду на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, а также установление дальнейших дружеских и партнерских отношений, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я).
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