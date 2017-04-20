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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Якутия прорабатывает различные механизмы предоставления господдержки проекта высокотехнологичной Жатайской судоверфи
Он отметил, что в настоящее время комплексный проект под названием «Модернизация флота и строительство судов для обеспечения грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском бассейне. Реконструкция и модернизация Жатайского ССЗ» проходит согласование в федеральных министерствах.
«Мы планируем задействовать нашу Жатайскую судоверфь, модернизировать завод, также в наших планах – строительство в судостроительных верфях России судов класса «река – море», - сказал Семен Винокуров, указав на критическое старение флота Ленского бассейна. Как он сообщил, предусматриваются различные механизмы господдержки, по которым республика ведет работу с федеральными ведомствами.
В том числе Якутия ставит вопросы по предоставлению государственной поддержки путем расширения программы лизинга морских и речных судов отечественного производства со сроком до 15 лет за счет дополнительного льготного финансирования по ставке 2,6% из федерального бюджета. Второе важное направление господдержки отрасли – это целевое финансирование мероприятий по утилизации списанных судов. Решение о введении утилизационных грантов также будет приниматься на уровне правительства Российской Федерации, пояснил министр.
Говоря о перспективах Жатайского судоремонтно-судостроительного завода, глава республиканского Минтранса сообщил, что в настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы и взаимодействие с федеральными органами власти по включению программы модернизации Жатайского ССЗ в государственную программу РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу».
Реализацию предполагается начать с 2018 года, конкурс будет объявлен после принятия государственной программы, подтверждения объема финансирования из федерального бюджета и по итогам завершения работы по проектированию, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Отметим, что труднодоступность и удаленность является одним из основных сдерживающих факторов развития населенных пунктов и промышленных объектов Северо-Якутской опорной зоны, единственным и безальтернативным видом транспорта является внутренний водный транспорт.
Комплексный инвестиционный проект «Модернизация флота и строительство судов для обеспечения грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском бассейне. Реконструкция и модернизация Жатайского судоремонтно-судостроительного завода» направлен на возобновление судостроения в Ленском бассейне.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Якутия прорабатывает различные механизмы предоставления господдержки проекта высокотехнологичной Жатайской судоверфи
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