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23 Июня 2017, 15:39 | Регион сегодня

К юбилею Варлама Шаламова в Якутии вышел в свет сборник стихов автора

Сборник стихов Варлама Шаламова "О, Север — век и миг!", изданный типографией ОАО "Медиа-холдинг "Якутия", был презентован первым в числе других изданий на праздновании 110-летнего юбилея со дня рождения великого русского писателя в Центральном Доме литераторов в Москве.

В мероприятии приняли участие представители республики.

По словам руководителя якутской делегации — первого заместителя генерального директора холдинга «Сахамедиа», директора типографии ОАО «Медиа-холдинг «Якутия» Афанасия Ноева, всеобщий восторг вызвали ребята, прочитавшие произведения Варлама Шаламова с потрясающей выразительность и душевностью.

Не менее тепло посланцев далекой Якутии приветствовали на родине писателя в Вологде. Здесь состоялись десятки разноформатных мероприятий с участием около тысячи гостей из многих регионов России и зарубежных стран. В их числе — XIV Международная научная конференция «Проблемы российского самосознания: судьба и мировоззрение Варлама Шаламова». Участники конференции поблагодарили якутян за то, что они сумели преодолеть путь длиною более 8 тысяч километров и выразить свою любовь к писателю. Школьники исполнили на якутском и русском языках песню «Мы огни единства разожжём».

«Приезд ребят из Томторской школы – это какое-то чудо! Они произвели фурор! Люди рыдали, слушая их выступления, – отметил в комментарии ЯСИА самый известный российский исследователь творчества Шаламова Валерий Есипов. – А книга, изданная типографией ОАО «Медиа-холдинг «Якутия», стала, пожалуй, главным эмоциональным событием 110-летнего юбилея. С большой любовью и научной добросовестностью она сделана, это настоящий шедевр как по содержанию, так и по оформлению. Все началось ровно 10 лет назад — во время празднования столетия Шаламова. Именно тогда мне посчастливилось познакомиться с Марией Бояровой. Мы обсуждали якутский период творчества писателя, отмечая его особую значимость, и мечтали запечатлеть это время в книге. Волею судьбы Шаламов оказался на Полюсе холода. Но с этими местами связана самая теплая страница в его жизни после Колымы. Там он начал писать стихи. Там у него случился творческий взлет, который он сам называл «болдинской осенью».

Как рассказывает Есипов, Шаламов работал фельдшером, весь день находился в разъездах (то пешком, то на собаках, то на оленях), но вечером приезжал в свою избушку, топил печку и писал стихи: «Он проникся этой суровой северной природой и – буквально! – у камней учился стойкости. В этом стержень его поэтической и художественной философии. И приезд делегации из Якутии об этом напомнил.

Шаламов остался человеком в нечеловеческих условиях. Он выжил, никого не предав, оказывая всем помощь. Это потрясающий пример для подрастающего поколения», сообщается на сайте постпредства Якутии при Президенте России.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: юбилей  Шаламов 


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