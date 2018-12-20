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В Якутии готовятся к началу строительства Жатайской судоверфи
23 января под руководством первого заместителя председателя Правительства Якутии Алексея Колодезникова состоялось выездное совещание по вопросам технологического присоединения высокотехнологичной Жатайской судоверфи, создаваемой в рамках комплексного инвестиционного проекта "Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей", к сетям ресурсоснабжающих организаций.
По итогам совещания Алексей Колодезников сообщил, что для обеспечения энергоснабжения объекта необходимо построить подстанцию 110/6 кВ и высоковольтную линию протяженностью около 6 км.
«Это особенно важно, поскольку весной этого года планируется начать работы по строительству судоверфи. На сегодня завершается разработка конкурсной документации по выбору генерального подрядчика. По теплоснабжению мы не стали предусматривать строительство отдельного объекта, будем подключаться к местной котельной МУП «Жатайтеплосеть». За счет этого сократим расходы по стройке. Кроме того, это позволит увеличить подсоединенную нагрузку, соответственно в дальнейшем возможно даже снижение тарифа», ‒ отметил первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия).
Напомним, строительство высокотехнологичной Жатайской судоверфи реализуется под эгидой Минпромторга России в целях обеспечения бесперебойных грузоперевозок в Ленском бассейне и арктической зоне, в том числе через Севморпуть. В частности, проектом предусмотрено создание до 10 речных судов. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце 2021 года.
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