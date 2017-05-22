|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 25 Мая, 05:34 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Якутии создадут Фонд поддержки местного производства
23 мая Глава РС(Я) Егор Борисов в ходе рабочего визита в Центр кластерного развития «Якутия» заявил о необходимости создания в республике Фонда поддержки местного производства.
«Думаю, что до конца года мы создадим Фонд поддержки местного производства. Предварительно объём фонда будет составлять 1,5-2 млрд. рублей», – сказал глава. Ориентировочно финансирование фонда будет осуществляться от части продажи акций компании «АЛРОСА-Нюрба».
Кроме того, Егор Борисов поручил членам кабинета министров республики ускорить принятие решения об уменьшении процентной ставки по упрощённой системе налогообложения до 3 процентов для субъектов предпринимательства, за исключением занятых в торговле, строительстве и финансовой сфере.
Image titleГлава в очередной раз подчеркнул, что львиную долю налоговых поступлений в доходную часть регионального бюджета обеспечивается четырьмя крупными промышленными компаниями – «АЛРОСА», «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Якутуголь», и всего 20% – тысячами других предприятий республики. Борисов напомнил, что в новой Стратегии социально-экономического развития РС(Я) до 2030 года большое внимание уделено развитию местного производства и услуг, ориентированных на внутреннее потребление. В первую очередь речь идет о лесопромышленном комплексе, алмазно-гранильной и ювелирной отраслях, лёгкой промышленности, производстве сельскохозяйственной продукции, строительных материалов, народных промыслах, выпуске сувенирной продукции. Ил Дархан видит в развитии местного производства второй магистральный путь, призванный обеспечить высокие темпы социально-экономического роста республики.
При этом, сделал акцент Егор Борисов, нужно обязательно учитывать территориальные особенности Якутии, в частности, непомерные транспортные расходы. По его мнению, товары, потребляемые на внутреннем рынке республики, следует, во-первых, производить на месте, чтобы не нести лишних издержек. А во-вторых, производить в Якутии только такие товары, которые можно перевозить с минимальными затратами.
Лидер Якутии попросил местных производителей сосредоточить внимание на проблемах, которые требуют государственной поддержки. В ходе встречи, прошедшей в формате открытого диалога, предприниматели озвучили разные предложения по развитию местного производства, обеспечению конкурентоспособности местных товаров, стимулированию спроса на производимую продукцию, формированию сбытовой системы. Участники мероприятия поддержали предложение Егора Борисова о важности кооперирования по узким специализациям для достижения общего результата.
«Состоялся конструктивный разговор. Механизмы поддержки субъектов местного производства привлекательны и востребованы, но власти республики намерены их расширять. Уверен, что одним из эффективных механизмов поддержки местных производителей станет специально созданный фонд», – резюмировал Егор Афанасьевич.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Якутии создадут Фонд поддержки местного производства
- Якутия прорабатывает различные механизмы предоставления господдержки проекта высокотехнологичной Жатайской судоверфи
- Якутия первой среди субъектов РФ вышла на рынок субфедеральных облигаций
- Якутск готовится к Межрегиональной универсальной промышленной выставке-ярмарке "ЯКУТИЯ ЭКСПО"
- Сингапурский конгломерат Keppel заинтересовался нефтегазовыми проектами Якутии
- Владимир Прокопьев выступил на закрытии II Съезда экологов Республики Саха (Якутия)
- Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) в ДФО отмечает юбилей
- Во Втором съезде отцов Якутии принимает участие 321 делегат со всех уголков республики
- В Якутии формируется перечень строительства 100 социально-значимых объектов к 100-летию ЯАССР
- В Якутии начались изыскательные работы по новой судоверфи в Жатае
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.