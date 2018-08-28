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24 Сентября 2018, 16:36 | Регион сегодня

На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва

В Сахалинской области на производственно-складском комплексе будут храниться запасы продовольствия, нефтепродукты, товары и материалы для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

 

Они позволят обеспечить мобилизационные нужды, неотложные работы при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказывать поддержку отраслям экономики, предоставлять гуманитарную помощь жителям, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.  

- Запасы государственного материального резерва, которые будут храниться здесь, создадут условия для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности региона, повысят оперативность реагирования на возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, - сообщил руководитель Росрезерва Дмитрий Гогин, выступая на торжественной церемонии закладки первого камня.

Проект строительства комбината предусматривает использование сейсмоустойчивых конструкций, материалов повышенной прочности, водо- и энергосберегающего оборудования, применение технологий, отвечающих современным требованиям к промышленной, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов.

- Сахалинская область – регион островной и непростой в плане природно-климатических особенностей. Жизнедеятельность здесь серьезно зависит от погодных условий, которые влияют на поставки продуктов и различных грузов, транспортную связь с материком. Кроме того, на наших островах возможно возникновение практически всех известных чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера. И, безусловно, к ним необходимо быть готовыми, - сказал глава региона Олег Кожемяко.

Губернатор также подчеркнул, что на Сахалине и Курилах существует областной материальный резерв. Он используется как во время ликвидации последствий ЧС, так и для помощи соседним регионам.

Отметим, Росрезерв принимал участие в ликвидации последствий практически всех крупных происшествий и чрезвычайных ситуаций в новейшей российской истории. К примеру, ресурсы этой структуры привлекались при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, лесных пожарах и нарушениях теплоснабжения в регионах Сибири, а также в период наводнения на Дальнем Востоке.

Кроме того, запасы госрезерва применяются для проведения товарных интервенций, цель которых – защита жителей от скачков цен на социально значимые виды продовольствия и нефтепродукты. Так, в 2013 году во время масштабного наводнения на Дальнем Востоке из государственного резерва в торговые сети и на предприятия пищевой отрасти были направлены 39 тысяч тонн товаров. Это позволило предотвратить угрозу повышения цен. 

За последние 10 лет за счет ресурсов структуры проведено более 90 акций по оказанию гуманитарной помощи 46 государствам. Сеть хранилищ Росрезерва охватывает всю территорию страны.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Росрезерв  строительство 


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