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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Января, 13:29 |
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Объем привлечения средств клиентов ВТБ в Якутии составил 10 млрд рублей
В структуре портфеля основную часть составляют: транспорт (46,3%), строительство (24,1%), сфера услуг (7,7%), торговля (7,1%), добыча драгоценных металлов (6,8%), пищевая промышленность (4,1%) и сельское хозяйство (2,8%).
В 2016 году ВТБ выдал среднему бизнесу республики кредиты на общую сумму 3,2 млрд рублей (рост относительно 2015 года – 3,6%)
Как прокомментировал руководитель дирекции ВТБ по Республике Саха (Якутия) Петр Птицын: «Мы предоставляем компаниям республики необходимые для развития ресурсы. Кредитные средства и банковские гарантии ВТБ в прошлом году получили ведущие предприятия региона, среди них Якутская птицефабрика, ФАПК «Якутия», Ленское объединенное речное пароходство и другие».
Объем привлечения средств клиентов ВТБ в Якутии увеличился за год на 24% и составил на 1 января 2017 года 10 млрд рублей.
Продолжился рост расчетов по внешнеторговым контрактам клиентов ВТБ в республике. Объем внешнеэкономических операций в 2016 году составил 139,1 млн долларов (рост за год - 8%), в том числе импортные платежи - 61,6 млн долларов, экспортные поступления – 77,5 млн долларов.
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