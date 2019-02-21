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Юрий Трутнев поддерживает вопрос строительства Ленского моста
Об этом он заявил 22 марта, комментируя на пресс-подходе итоги рабочей поездки в Республику Саха (Якутия).
Полпред отметил, что Ленский мост – объект скорее стратегический, чем тактический, так как прямого расчёта, который бы говорил о том, что вложенные в объект бюджетные средства очень быстро окупятся, нет, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
«Но почему я буду стараться помочь и буду стараться вместе с Айсеном Сергеевичем пытаться найти какое-либо решение – потому что эффект от моста не считается в рамках обычного технико-экономического обоснования проекта. Он такой интегральный получается, потому что там жизнь меняется территорий», – пояснил заместитель председателя Правительства РФ – Полномочный представитель Президента РФ в ДФО.
Строительство моста через Лену необходимо не только республике. О том, что это стратегический объект, ранее не раз говорил глава Якутии Айсен Николаев. Ленский мост создаёт большие перспективы не только для Якутии, Иркутской и Магаданской областей, но и для всей страны. Это доступ к большому количеству месторождений полезных ископаемых, возможности для ускоренного промышленного, экономического, социального развития Якутии. С этим объектом связано создание Северного широтного пояса России, который соединит Восточную Сибирь с портами Охотского моря. Появится транспортный коридор от Новосибирска до Магадана. Также Ленский мост кратно сократит издержки на северный завоз, позволит в разы снизить стоимость продовольственных и других товаров.
По мнению Трутнева, строительство Ленского моста возможно на условиях совместного финансирования из средств федерального и республиканского бюджетов, а также средств частных инвесторов. «Можно посмотреть возможность объединения усилий: что-то возьмёт на себя федеральный центр, что-то возьмёт республика, что-то сделаем в рамках концессионного соглашения. Вот, наверное, здесь уже можно о чём-то поговорить», – добавил он.
«В любом случае, позиции, что мост не нужен, в Правительстве не существует», – подытожил Юрий Трутнев.
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