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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:11 |
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769 единиц флота будет задействовано в навигацию в Якутии
Об этом в Иркутске заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Семен Винокуров в ходе совместного совещания по вопросам организации завоза грузов в навигацию 2016 года для нужд Иркутской области и Республики Саха (Якутия), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Управлении по работе со СМИ администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Министр отметил, что в связи с низкими уровнями воды на Верхней и Средней части реки Лена, а также арктических реках Яна, Индигирка и Колыма, навигация 2016 года ожидается напряженной. Он призвал всех участников завоза обеспечить ритмичную работу портовой инфраструктуры и флота в период короткой навигации.
Предприятиями водного транспорта ведется интенсивная работа по подготовке флота к предстоящей навигации. Предприятиями планируется ввести в эксплуатацию 769 единиц флота. В целях завоза грузов Восточной газовой программы будет задействовано 55 единиц судов ОАО «ЛОРП» с общей грузоподъемностью порядка 79 тыс. тонн.
В настоящее время выморозочные работы завершены в установленные сроки, введено в эксплуатацию более 174 единиц флота. Работы по вводу флота планируется завершить в апреле-мае 2016 года.
Семен Винокуров отметил, что для своевременного обеспечения флота кадрами предприятиями заключены соответствующие договора с учебными заведениями о прохождении курсантами практики в период навигации.
Министр рекомендовал судовладельцам обратить пристальное внимание на проведение мероприятий по безопасному отстою судов в период пропуска паводковых вод.
Из-за позднего подхода к пунктам планового отстоя флота в межнавигационный период 2015 года в Ленском бассейне образовались внеплановые отстои 8 единиц судов. В настоящее время проработаны мероприятия по отводу судов с опасных участков, завершены выморозочные работы движительно-рулевых комплексов судов, доставлены экипажи, производится вооружение судов и организована их охрана.
В целях поддержки обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и подготовки флота к навигации для своевременной подготовки флота отработаны с основными грузоотправителями вопросы авансирования предприятий речного транспорта.
Семен Винокуров проинформировал коллег, что в 2016 году будет продолжена работа по повышению транспортной доступности населения путем предоставления субсидий по социально-значимым линиям и приобретения пассажирских судов на общую сумму 84,6 млн. рублей. Из них 37 млн. рублей на выполнение социально-значимых перевозок, 47,6 млн. рублей на приобретение пассажирских судов.
Министр отметил, что в нынешнем году по линии ведомства прорабатывается механизм приобретения для муниципальных образований одного пассажирского судна и трех скоростных катеров. Всего же за период навигации перевезено 291 тысяч пассажиров, в том числе по 15 социально-значимым линиям.
- В целом вопросы подготовки флота находятся на постоянном контроле министерства, - резюмировал Семен Винокуров.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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