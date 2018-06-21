769 единиц флота будет задействовано в навигацию в Якутии

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Воскресенье| 01 Июля, 20:11 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 72 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
01.07 |
Виталий Веркеенко поздравил победителей проекта "Посмотри на Владивосток"
30.06 |
Фуникулер Владивостока сделал подарок жителям и гостям в День города
30.06 |
Еще одну незаконную автостоянку ликвидировали во Владивостоке
29.06 |
Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
29.06 |
Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
25 Апреля 2016, 12:30 | Регион сегодня

769 единиц флота будет задействовано в навигацию в Якутии

В период навигации 2016 года необходимо завезти порядка 3 млн тонн грузов для нужд республики, а также более 800 тысяч тонн грузов для реализации Восточной газовой программы ПАО "Газпром".

Об этом в Иркутске заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Семен Винокуров в ходе совместного совещания по вопросам организации завоза грузов в навигацию 2016 года для нужд Иркутской области и Республики Саха (Якутия), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Управлении по работе со СМИ администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Министр отметил, что в связи с низкими уровнями воды на Верхней и Средней части реки Лена, а также арктических реках Яна, Индигирка и Колыма, навигация 2016 года ожидается напряженной. Он призвал всех участников завоза обеспечить ритмичную работу портовой инфраструктуры и флота в период короткой навигации.

Предприятиями водного транспорта ведется интенсивная работа по подготовке флота к предстоящей навигации. Предприятиями планируется ввести в эксплуатацию 769 единиц флота. В целях завоза грузов Восточной газовой программы будет задействовано 55 единиц судов ОАО «ЛОРП» с общей грузоподъемностью порядка 79 тыс. тонн.

В настоящее время выморозочные работы завершены в установленные сроки, введено в эксплуатацию более 174 единиц флота. Работы по вводу флота планируется завершить в апреле-мае 2016 года.

Семен Винокуров отметил, что для своевременного обеспечения флота кадрами предприятиями заключены соответствующие договора с учебными заведениями о прохождении курсантами практики в период навигации.

Министр рекомендовал судовладельцам обратить пристальное внимание на проведение мероприятий по безопасному отстою судов в период пропуска паводковых вод.

Из-за позднего подхода к пунктам планового отстоя флота в межнавигационный период 2015 года в Ленском бассейне образовались внеплановые отстои 8 единиц судов. В настоящее время проработаны мероприятия по отводу судов с опасных участков, завершены выморозочные работы движительно-рулевых комплексов судов, доставлены экипажи, производится вооружение судов и организована их охрана.

В  целях поддержки обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и подготовки флота к навигации для своевременной подготовки флота отработаны с основными грузоотправителями вопросы авансирования предприятий речного транспорта.

Семен Винокуров проинформировал коллег, что в 2016 году будет продолжена работа по повышению транспортной доступности населения путем предоставления субсидий по социально-значимым линиям и приобретения пассажирских судов на общую сумму 84,6 млн. рублей. Из них 37 млн. рублей на выполнение социально-значимых перевозок, 47,6 млн. рублей на приобретение пассажирских судов.

Министр отметил, что в нынешнем году по линии ведомства прорабатывается механизм приобретения для муниципальных образований одного пассажирского судна и трех скоростных катеров. Всего же за период навигации перевезено 291 тысяч пассажиров, в том числе по 15 социально-значимым линиям.

- В целом вопросы подготовки флота находятся на постоянном контроле министерства, - резюмировал Семен Винокуров.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: навигация  Газпром  флот 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика