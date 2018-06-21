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Артур Аржаков: Хотим, чтобы жители Гонконга платили якутским селянам

Директор "Ягоды Якутии" Артур Аржаков о промышленном производстве морса, отклонении от бизнес-плана и конкуренции с колой

Компания «КYН» под руководством Артура Аржакова делает безалкогольные напитки из якутской брусники и продает морсы и сиропы на их основе. Менее, чем за два месяца с начала продаж морс «КYН» заработал популярность у местных жителей. Однако амбиции компании не ограничиваются территорией Якутии.

- Расскажите, как вы строите бизнес на, в общем-то, специфичной для якутского рынка идее – продаже морса?

- Якутяне издавна собирают ягоды и варят из них морс. На самом деле, такая традиция свойственна не только нам, но и всем жителям северных регионов мира.

Мы не старались придумать что-то совершенно новое. Компания «КYН» берет культурную традицию как основу и преподносит товар красиво и качественно. Хотим показать нашим жителям, что морс – это не только «самопальный» домашний продукт, но и полезный напиток, который продается в привлекательном обличии. Надеемся, что сможем убедить в этом не только якутян, но и, возможно, заграничных потребителей.

- Вы планируете поставлять продукцию и на внешний рынок?

- Сейчас у нас подписан договор с Улан-Удэнской сетью магазинов «Титан», имеющей более 40 магазинов. На следующей неделе собираемся отправлять первую партию продукции – три тонны сиропа. Также у нас ведутся переговоры с ритейлерами из Казахстана, Китая, Кореи и Японии.

Мы планируем развивать продажи через интернет-площадку eBay. Возможно она, как площадка, будет настолько выгодной, что нам не будут нужны внешнеэкономические контракты.

Честно признаться, у республики не так много товара, который она может предложить для экспорта. В основном это наши полезные ископаемые, древесина, и жеребятина, оленина, рыба.

У нас особая почва, растения, уникальные по химическому составу ягоды. На территории Якутии дикоросы растут в среднем около двух миллионов тонн ежегодно. Если собрать и продать хотя бы самую малую часть этих ягод, получится колоссальная сумма. Здесь кроится большой экономический потенциал для республики. Причем он не требует вложений – не надо бурить землю и строить заводы. К тому же наш бизнес не наносит вреда экологии.

«КYН» практически полностью изготавливается в Якутии. Мы заключаем контракты с местными собирателями. Бутылки выдуваем из болванок, которые производятся в Якутске. Из «импортного» – только крышки и этикетки, которые завозим из Владивостока и Санкт-Петербурга.

- «КYН» – довольно труднопроизносимое и непонятное для экспортного потребителя название.

- Для нашего народа «кyн» значит «солнце» – и это очень важный и сильный символ. Для народа Саха эти три месяца, когда на улице теплая температура и солнце – самые счастливые. Человек всегда радуется солнцу. Также его что-то должно греть изнутри: любовь, увлечение. Пусть еще будут натуральные напитки.

- Какую нишу на рынке вы стараетесь занять? Кто ваш основной конкурент?

- Рынок безалкогольных напитков очень насыщен. Мы конкурируем со всеми импортными, российскими брендами и местными производителями. Нам необходимо научить людей смотреть на местные продукты другим взглядом. Зачастую бывает так, что у людей в морозильной камере килограммами лежит брусника. Тем не менее, большинство семей с радостью закупаются газировкой. Так уж повелось, что многие считают колу «крутым», статусным напитком, а морс – это так, есть и спасибо. Мы хотим показать нашим клиентам, что морс – это модный и актуальный напиток, он продается в магазинах в красивой упаковке, и его пьют известные люди. Благодаря нашему, я считаю, довольно успешному брендингу и маркетингу люди уже начинают смотреть на здоровое питание по-другому.

Помню, я как-то пробовал канадский кленовый сироп. Ничем не примечательный вкус, однако напиток стоит около $20 и пользуется огромным спросом у туристов. Канадцы превратили клен в свою национальную фишку. На мой взгляд, наш сироп гораздо дешевле и вкуснее. Действительно, здесь большую роль играет способ подачи.

- Как вы проводите рекламу, чтобы повысить продажи своих напитков?

- Вы не увидите наше промо на биллбордах, вебсайтах, в рекламных блоках ТВ. Мы используем метод под названием Product placement. Это тот прием, когда товар, как бы невзначай, появляется в каких-нибудь медиа. Причем скрытая реклама может применяться не только в фильмах.

Огромную популярность набрали мини-ролики социальной сети Vine. Все давным-давно знают, что многие каналы Vine оплачиваемы. Съемки роликов ненавязчиво происходят на фоне определенных вывесок, мест и так далее. Мы этот способ использовали раньше. Сегодня Product placement в Vine стал так популярен, что его можно назвать традиционным подходом к рекламе.

В целом считаем, что якутский потребитель очень патриотичен. Наш народ не избалован местной продукцией, которая красиво подается, поэтому он хорошо реагирует на качественный продукт и совершенно искренне радуется, рассказывает и делится с людьми. В этом феномен нашего рынка и большой шанс для местных производителей.

- Компания получила 23 миллиона рублей инвестиций. Через какое время окупятся эти средства?

- Да, мы получили 18 миллионов от венчурной компании «Якутия», и пять миллионов вложений частных лиц. У нас в данное время идет небольшое отклонение от бизнес-плана. Признаться, мы не ожидали таких быстрых темпов роста продаж нашей продукции. Сейчас мы поставляем около тысячи бутылок морса в день, в то время, когда в бизнес-плане прописана цифра в 500. Если у нас «выгорят» контракты и производство будет налажено – играют роль много факторов – через год, надеемся, мы будем освобождены от финансовых обязательств.

В самом начале мы решили сотрудничать с республиканскими институтами развития, такими как венчурная компания «Якутия», Центр кластерного развития «Якутия» и Торгово-промышленная палата РС(Я). К сожалению, в республике практически нет по-настоящему «выстреливших», прибыльных проектов. Если наш стартап станет успешным, мы сможем утверждать, что достигли этого благодаря республиканским институтам развития. Наш пример станет маяком для других компаний.

- Где можно приобрести вашу продукцию в Якутске?

- Мы поставляем товар в 120 магазинов столицы. «КYН» представлен в торговых сетях «Алмаз», «Токко», «Сахаагропродукт», «Скиф», универсамах, других магазинах Якутска. У жителей города нет проблем с доступом к нашему продукту.

Вследствие того, что мы торгуем натуральным продуктом, объем нашего производства напрямую зависит от количества сырья. Ягода, к сожалению, растет только один сезон в году. Конечно, поставить на полки больше бутылок, чем производители газировки, мы физически не сможем, даже в масштабах Якутска.

- По достижению какого результата вы уверенно признаете свой успех?

- У нас есть собственная глобальная миссия, социальная ответственность. Мы хотим научить сельских жителей зарабатывать. Наша компания должна сделать так, чтобы человек, допустим, живущий в Гонконге, заплатил деньги человеку, собирающему ягоды в якутском селе.

Так получилось, что нынче в селе самые состоятельные люди –  это бюджетники. Сельское хозяйство живет на субсидии. Давайте же попробуем сделать так, чтобы селяне зарабатывали, занимаясь бизнесом, продавая продукцию за рубеж.

Беседовал Гаврил СЕМЕНОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: бренд  КyН  производство 


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