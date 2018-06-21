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В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
В Республике Саха (Якутия) Ысыаха Туймаады в священной местности «Yc Хатын» начался с традиционного обряда встречи Солнца. По данным Управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска, в церемонии приняли участие свыше 9 тысяч человек.
В священном обряде встречи Солнца вместе с гостями праздника по сложившейся доброй традиции принял участие врио Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Для Айсена Сергеевича участие в церемонии встречи Солнца является неотъемлемой частью национального праздника Ысыах Туймаады, когда тысячи якутян в едином порыве получают благословение - Алгыс, протягивают руки к Солнцу и заряжаются энергией, следуя традициям предков.
В этом году обряд встречи Солнца и поклонения верхним божествам - Айыы провел алгысчыт Иван Васильев - Алгыс Уйбаан. Он благословил участников традиционного обряда, покормил огонь, попросил у верхних божеств благополучия, счастья, светлых и чистых помыслов, свершения новых побед и достижений.
Ранее театр Олонхо представил на Ысыахе Туймаады новый спектакль «Туйарыма Куо» по поэтической драме Платона Ойунского, написанной в 1930 году. В основе сюжета – история похищения мифической красавицы и противостояние богатырей трех миров.
Специальный показ для Ысыаха, в качестве одного из первых зрителей, посетил временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
«Сегодня мы увидели спектакль по одному из основных мотивов нашего народного эпоса. Новая постановка в исполнении Театра Олонхо раскрыла всю красоту, драматизм и масштабность данной пьесы. Воспроизведение литературного творчества Платона Ойунского имеет огромное значение для развития и приумножения культурного наследия народа Саха» - поделился впечатлениями Айсен Николаев.
Спектакль подготовлен в рамках 125-летия со дня рождения основоположника якутской литературы. Первая постановка драмы состоялась в 1938 году и имела огромный успех у зрителей. Новая постановка осуществлена Павлом Колесовым, который также исполнил одну из ключевых ролей – Уот Усутаакы – антагониста Нюргуна Боотура Стремительного. Все роли в спектакле исполнили актеры молодого состава Театра Олонхо и студенты Арктического государственного института культуры и искусств.
Государственный советник республики Андрей Борисов сообщил, что осенью начнется показ спектакля для широкой аудитории. Также он будет представлен на международном уровне, на сцене античного амфитеатра в Греции.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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