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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 09 Августа, 06:27 |
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Cуществующая система управления и контроля над "АЛРОСА" может быть сохранена
Об этом стало известно по итогам состоявшейся накануне рабочей встречи Владимира Путина с Егором Борисовым, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
Глава региона напомнил, что согласно указу Президента РФ от 04.08.2004 №1009 АК «АЛРОСА» (ПАО) является стратегическим акционерным обществом, а также бюджетообразующей, градообразующей и социально-значимой компанией для Республики Саха (Якутия). От ее деятельности зависит положение не только свыше 40 тысяч работников предприятия и их семей, но и сохранение социально-ориентированной политики республики в целом.
С учетом такой роли компании в жизни Якутии в 2013 году по инициативе Егора Борисова между основными акционерами АК «АЛРОСА» было заключено акционерное соглашение о сохранении в уставном капитале компании корпоративного контроля государства в лице Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) (по 25% + 1 акция), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Республики Саха (Якутия).
Согласно акционерному соглашению стороны координируют корпоративное управление компанией, в том числе прилагают все усилия для согласования их представителями единой позиции в отношении деятельности компании. При этом в соглашении оговаривается, что при отчуждении Российской Федерацией акций компании изменения в него не вносятся.
Как заявил Егор Борисов, в связи с началом очередного этапа приватизационных процессов республика не намерена заключать каких-либо дополнительных соглашений, изменяющих объем ее прав, поскольку «АЛРОСА» является достоянием государства, занимая при этом лидирующие позиции в мировом алмазно-бриллиантовом комплексе. Это, убежден Борисов, подтверждает что в последние десять лет Правительство РФ и Правительство РС(Я) осуществляют эффективное совместное управление компанией.
Президент России Владимир Путин поддержал доводы главы Якутии, подчеркнув, что сегодня нет никаких оснований для пересмотра действующего акционерного соглашения и существуюшей системы управления и контроля над компанией «АЛРОСА».
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