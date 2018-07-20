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Среда| 22 Августа, 19:04 |
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Глава Якутии провел заседание Наблюдательного совета АК "АЛРОСА"
Егор Борисов акцентировал внимание совета на изменении конъюнктуры рынка в алмазном бизнесе в IV квартале текущего года. «А бюджет республики принят с учетом сентябрьских расчетов, в результате чего могут быть потери доходов от налоговых поступлений АЛРОСА», - подчеркнул глава республики.
В этой связи, говоря о плане горных работ на предстоящий год, первый вице-президент компании Илья РЯЩИН отметил актуальность параметров ранее принятой Долгосрочной программой развития АЛРОСА, несмотря на складывающуюся ситуацию на рынке. В частности, согласно ранее принятому курсу, в числе основных производственных задач названы выход на проектную мощность подземного рудника «Мир» и ввод во втором полугодии второго пускового комплекса подземного рудника «Удачный».
По прозвучавшей информации, группа намерена осуществить добычу алмазов на уровне 39 миллионов карат. Соответственно, объем реализации алмазов и бриллиантов составит в $3,5 млрд. Как было отмечено, достижение данной планки запланировано с учетом минимальных темпов роста спроса и проведения антикризисных мероприятий в части оптимизации операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
Также на заседании были рассмотрены вопросы по программе реализации непрофильных активов и взаимодействия с общественными организациями.
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