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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Юрий Трутнев предложил создать инвестиционные суды на Дальнем Востоке
«Мы будем рассматривать возможность создания инвестиционного суда на Дальнем Востоке», - сказал вице-премьер Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, делясь планами дальнейшей работы на восточных территориях страны во время проведения сессии на XXII Петербургском международном экономическом форуме.
По мнению полпреда, инвестиционный суд позволит принимать решения с наибольшей экономической компетентностью и станет одной из мер поддержки бизнеса.
«Для бизнеса очень важно, чтобы суд был компетентным и справедливым. Это требует отдельной специализации судей, кроме того, их нацеленности на экономическое развитие», - пояснил Трутнев.
Таким образом, предлагается создать отдельную коллегию судей, которая будет рассматривать судебные дела по экономическим вопросам, к примеру, по экономическим спорам резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Работа специализированных инвестиционных судов сделает прозрачной систему принятия решений, что, в конечном итоге, позволит привлекать новые инвестиции для развития дальневосточных территорий.
Также для создания условий для привлечения инвесторов на Дальний Восток Юрий Трутнев предложил дальше продолжать поддерживать бизнес и создавать им лучшие условия, дальше снижать административное давление на бизнес, строить инфраструктуру для инфраструктурных проектов, готовить кадры в строгом соотношении с их необходимостью на производстве.
«Также мы уверены, что создания общих преференций недостаточно, нам надо заниматься конкретными отраслями», - предложил Трутнев. По его словам, уже сделан анализ по деревообработке, аквакультуре, рыбоводстве, сельскому хозяйству и другим отраслям.
В работе первой сессии форума «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером частных инвестиций» из Якутии приняли участие глава республики Егор Борисов, министр экономики региона Денис Белозёров, генеральный директор Корпорации развития РС (Я) Пётр Алексеев.
Фото Марии Васильевой, ЯСИА
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