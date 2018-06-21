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Национальный лесной форум в 2019 году будет проведен в Республике Саха (Якутия)
26 июня состоялась рабочая встреча Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова с Председателем Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.
Во встрече приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Галина Данчикова, первый вице-спикер Ил Тумэна Анатолий Добрянцев, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.
Спикер Ил Тумэна и Председатель профильного комитета Госдумы РФ обсудили актуальные проблемы законодательного обеспечения землепользования на северных территориях Российской Федерации. Александр Жирков заострил внимание на существующих противоречиях федерального законодательства, регулирующего земельные отношения, вопросы традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
Николай Николаев рассказал об основных итогах третьего этапа Национального лесного форума, накануне завершившегося в Хабаровске.
Участники встречи обсудили вопросы подготовки к проведению следующего Национального лесного форума в Якутске в 2019 году. Спикер Ил Тумэна обратил внимание Николая Николаева на сакральное отношение якутян к лесу и подробно остановился на проблемах использования лесного фонда в республике.
Александр Жирков отметил, что вопросов, требующих решения достаточно много, в том числе связанных с включением в границы населенных пунктов земель и земельных участков из состава земель лесного фонда. Спикер парламента Якутии подчеркнул, что подготовку к форуму необходимо начать уже осенью этого года.
Также стороны коснулись вопросов законодательного обеспечения социально-экономического развития арктических территорий в условиях реализации крупномасштабных проектов.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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