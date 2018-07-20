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Парламентарии Якутии примут участие в мероприятиях, посвящённых Дню государственности Республики Саха (Якутия)
Декларация о государственном суверенитете республики была принята 27 сентября 1990 года и обозначила новый путь развития государственности. Данный исторический документ закрепил статус Республики Саха (Якутия) как субъекта Российской Федерации, предоставил реальные возможности для реализации её политического, экономического, интеллектуального и духовно – культурного потенциала, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Ил Тумэна.
26 сентября мероприятия, посвящённые Дню государственности республики, состоятся на малой родине выдающегося сына народа саха, государственного и политического деятеля, одного из основателей государственности Якутии Максима Кировича Аммосова в селе Хатырык Намского улуса на территории Республиканского музея истории государственности Республики Саха (Якутия) им. М.К.Аммосова.
Торжества начнутся церемонией возложения цветов к памятнику М.К. Аммосову.
Далее состоится торжественный митинг, после которого участники мероприятия пройдут в здание Республиканского музея истории государственности Республики Саха (Якутия) им. М.К. Аммосова. Состоится экскурсия по музею.
Также в этот день в селе Хатырык Намского улуса состоятся уроки государственности для студентов и учащихся.
Торжества продолжатся завтра, 27 сентября. В День государственности республики у здания Государственного Собрания (Ил Тумэн) состоится открытие памятника в честь выдающегося общественного, политического деятеля Якутии, просветителя, лидера якутской интеллигенции конца IX – начала XX веков Василия Васильевича Никифорова – Кюлюмнюр.
В этот же день народные депутаты Якутии воздадут дань памяти основателям государственности, примут участие в церемониях возложения цветов к памятникам А.Е.Кулаковскому, П.А.Ойунскому, М.К.Аммосову, И.Н.Барахову, В.П. Ларионову, бюстам М.К.Аммосову, Ю.Н.Прокопьеву, Г.И.Чиряеву, мемориальной доске С.М.Аржакову.
Вечером в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суорон Омоллоона состоится торжественное заседание, посвящённое Дню государственности Республики Саха (Якутия).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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