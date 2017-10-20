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АЛРОСА за девять месяцев увеличила добычу алмазов на 6%
Добыча Группы АЛРОСА по итогам 9 месяцев 2017 года составила 29,5 млн карат, увеличившись на 6% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании.
Показатели улучшились в связи с ростом алмазодобычи на россыпных месторождениях, подземном руднике «Удачный» и трубке «им. Карпинского-1» ПАО «Севералмаз».
«Рост алмазодобычи Компании обеспечен увеличением объемов работ на россыпных месторождениях и стратегических алмазодобывающих проектах – подземном руднике «Удачный» и трубке «им. Карпинского-1» ПАО «Севералмаз». Компания подтверждает план по алмазодобыче на 2017 год в размере 39,3 млн карат», –пояснил первый вице-президент АЛРОСА Игорь Соболев.
Кроме того, Группа АЛРОСА обнародовала предварительные результаты продаж за III квартал и 9 месяцев 2017 года.
По предварительным данным, объем продаж алмазов Группы АЛРОСА в III квартале 2017 года составил 7,5 млн карат, в том числе 4,9 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене 169 $/карат и 2,6 млн карат алмазов технического качества по средней цене 9 $/карат.
«Выручка от продаж алмазов составила не менее $848 млн за III квартал 2017 года и не менее $3,3 млрд за 9 месяцев 2017 года. Выручка от реализации бриллиантов за указанные периоды составила не менее $13,2 млн и $68,1 млн соответственно», – сообщается на официальном сайте АК «АЛРОСА» (ПАО).
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