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26 Октября 2017, 12:04 | Регион сегодня

В Якутии появится еще одна особо охраняемая природная территория федерального значения, объединяющая 8 427 500 га

В Якутии одной особо охраняемой природной территорией федерального значения станет больше.

В Правительство РФ внесен проект постановления о создании государственного природного заказника «Новосибирские острова».

Федеральный заказник создается для сохранения и изучения уникальных островных экосистем Российской Арктики, редких видов животных, внесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также поддержания экологического баланса, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Минприроды Республики Саха (Якутия).

Ранее архипелаг Новосибирские острова находился в составе особо охраняемой природной территории республиканского значения – ресурсного резервата «Лена-Дельта» в Булунском улусе. В ходе экспедиций, проведенных Русским географическим обществом в 2011-2012 годах, на архипелаге была установлена уникальная природоохранная специфика и высочайшая научная ценность. В этой связи правительство республики обратилось к министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому с предложением о создании на архипелаге Национального парка «Новосибирские острова». В итоге вопрос создания ООПТ федерального значения «Новосибирские острова» был внесён в План мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года.

В 2014 году распоряжением Правительства РС(Я) была образована Межведомственная рабочая группа во главе с Петром Алексеевым, включающая представителей органов государственной власти РС(Я), научных учреждений и координаторов проектов по ООПТ Всемирного фонда дикой природы (WWF) России. Материалы комплексного экологического обследования островов Новосибирского архипелага, обосновывающие придание этим островам статуса государственного природного заказника, получили положительное заключение государственной экологической экспертизы.

В ходе подготовительных работ члены комиссии не раз побывали на островах и подтвердили уникальность экосистемы данных природных объектов.

Заказник создается без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственников. На территории заказника не ведется хозяйственная деятельность и сельское хозяйство. Как заверяют эксперты, создание заказника не нанесет ущерба экономике региона и страны в целом.

Досье "Дальневосточного капитала": Общая площадь заказника составляет 8 427 500 гектаров. Заказник создается на территории Булунского улуса на островах архипелага Новосибирские острова (острова Анжу и острова Де-Лонга) и прилегающей акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Территория заказника представляет собой северные арктические тундры в сочетании с тундроболотами и болотами, каменистые пустыни, морские песчаные отмели и дюны с разреженной растительностью, арктические полпустыни и пустыни. На островах в настоящее время зарегистрированы три исторических памятника, связанных с периодом открытия и изучения островов. Также здесь находятся крупнейшие в мире россыпи мамонтовой кости и других останков фауны эпохи плейстоцена. На о. Жохова обнаружена стоянка людей каменного века – самая северная из известных стоянок древнего человека.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: Якутия  Год ООПТ  экология 


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