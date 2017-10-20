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В Москве и Петербурге пройдут Дни Якутии, посвященные знаменательным датам

В Москве и Санкт-Петербурге пройдут мероприятия в рамках Дней Якутии, посвященных 385-летию вхождения республики в состав Российского государства, 95-летию образования Якутской АССР и 25-летию Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия).

Как отметил руководитель Департамента по внешним связям республики Владимир Васильев, Дни Якутии призваны дать целостное представление об истории самого крупного субъекта страны, состоянии и перспективах развития региона.

Васильев сообщил, что старт Дней Якутии был дан в Дальневосточном федеральном округе дан во Владивостоке во время III Восточного экономического форума. На ВЭФе состоялось подписание межправительственных документов с регионами страны, на выставке «Улица Дальнего Востока» организована экспозиция республики «Сохраняя традиции, создаем будущее!», гала-концерт, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Дни Якутии в Москве откроются проведением Божественной литургии в Успенском соборе Кремля, посвященной 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 220-летию Святителя Иннокентия. Также 3–4 ноября состоятся круглые столы, выставки народно-прикладного искусства республики. Кроме того, делегация республики посетит праздничный концерт в Кремлевском дворце, посвященный Дню народного единства, и выставку «Русь Православная».

Основные мероприятия Дней Якутии в Москве пройдут 13–18 декабря. В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» откроется универсальная выставка «Тепло вечной мерзлоты», пройдет презентация Стратегии социально-экономического развития Якутии до 2030 года, запланировано подписание ряда соглашений. Будут работать экспозиции об освоении Сибири и Дальнего Востока, о социально-экономическом и научно-техническом развитии республики, состоится гала-концерт мастеров искусств Якутии.

Владимир Васильев также проинформировал, что в планах значатся проведение расширенного заседания Ассамблеи народов России и Совета Ассамблеи народов Якутии, круглые столы в Совете Федерации, встречи в федеральных органах исполнительной власти, презентации инновационных проектов, туристских проектов республики. Кроме того, пройдут благотворительные концерты, спектакль-мистерия Государственного академического русского драмтеатра им. А.С. Пушкина «Путь Святителя», гала-концерт мастеров искусств, III этап кубка мира по мас-рестлингу.

6–11 декабря Дни Якутии традиционно пройдут и в северной столице. Запланированы встречи в правительстве Санкт-Петербурга, Законодательном собрании. Состоятся презентации инвестиционных проектов региона, шести томов исторического альбома «Пути великих свершений», выставки «Сокровищница Республики Саха (Якутия)» и народного художника республики Юрия Спиридонова, круглые столы, концерты. Будет работать биржа контактов, также состоится церемония передачи белого медвежонка Хаарчааны в Ленинградский зоопарк.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Якутия 


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