|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 27 Апреля, 17:00 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Резидент ТОР "Южная Якутия" - новая фабрика по обогащению угля
«Этот день знаменательный не только для нашей компании, но и для всей Якутии, для всей угледобывающей России. Новая шестимиллионная фабрика «Денисовская» была построена совместно с нашими китайскими партнерами. Плечом к плечу мы в течение года трудились над ее строительством. Сегодня фабрика дала первый концентрат. Прошло меньше года от начала проектирования. В мае прошлого года мы подписали контракт на строительство фабрики, а сегодня мы запустили новое предприятие. Это самое современное производство. Мы планируем, что фабрика будет загружена полностью углем в четвертом квартале этого года и выйдет на свою производственную мощность – 6 млн тонн угля»
генеральный директор УК «Колмар» Артем Лёвин
Строительство и монтаж оборудования фабрики производственной мощностью по переработке 6 млн тонн рядового угля в год осуществлены за 10 месяцев - рекордно короткий срок как для России, так и для Китая.
«К нам сегодня приехали гости из далеких стран – Японии, Китая, Швейцарии и много гостей из соседних регионов. Я помню майские праздники прошлого года, когда Сергей Евгеньевич Цивилев и госпожа Сюй Тао подписали контракт в Пекине о начале строительства обогатительной фабрики «Денисовская». В то время это казалось фантастическим, нереальным проектом. А сегодня мы видим результат, который осуществился. На момент подписания контракта у компании были финансовые сложности. Сроки, которые ставились, казались невозможными. Это действительно беспрецедентный рекорд строительства обогатительной фабрики при таких тяжелых климатических условиях. Через 10, 5 месяцев мы запускаем эту фабрику», - рассказала заместитель генерального директора УК «Колмар» Анна Цивилева.
Как отметил председатель правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин, запуск новых предприятий в ТОР «Южная Якутия» положительно влияет на экономическую и социальную ситуацию в регионе. «Сегодня происходит тот рывок, о котором мы уже много говорили, который мы много ждали. Приятно, что компания «Колмар» является локомотивом создания новых производственных объектов, которые создают новые рабочие места, формируют нашу налоговую базу, что позволяет развиваться не только Нерюнгинскому району, но и всей республике. Мы видим, что настроение у нерюнгринцев сейчас совершенно иное, чем было раньше. Проект по запуску фабрики «Денисовская» был реализован в короткие сроки. В нем приняли участие китайские партнеры. Это тоже отдельный знак того, как можно в современных условиях оперативно двигаться», - подчеркнул он.
«Шахтерам, работникам компании «Колмар», специалистам строительных подрядных организаций – всем тем, кто принимал участие в строительстве и подготовке сегодняшнего пуска, выражаю признательность за мощный прорыв, который был сделан в этих непростых условиях. Выражаю благодарность за тот импульс, который дан развитию промышленности Якутии и всего Дальнего Востока. Отдельное спасибо акционерам компании, которые показали достойный пример, что в нашу землю можно и нужно вкладываться, что сюда можно приходить, чтобы зарабатывать, создавать высокопроизводительные и, что важно, безопасные рабочие места, условия для жителей Якутии», - сказал министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Максим Терешенко.
По словам директора департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики РФ Сергея Мочальникова, в ТОР «Южная Якутия» создана точка роста угольной промышленности Российской Федерации, которая продолжает уверенными темпами развиваться.
Сейчас на ГОК «Денисовский» порядка 160 человек работает на поверхностном комплексе. Внутри фабрики «Денисовская» создано 400 новых рабочих мест.
«Запуск нового производства является долгожданным моментом компании «Колмар», для всей жителей Нерюнгринского района. Благодаря угольным месторождениям город получил свою жизнь, а район получил свое устойчивое динамичное развитие… Мы верим в будущее Нерюнгри, столицу коксующихся углей. Уверен, что этот проект сможет оказать позитивное влияние на развитие района, благосостояние всей Республики, на энергобезопасность России в целом», - считает Исполняющий обязанности главы муниципального образования Нерюнгринского района Артем Фирсов.
Фабрика «Денисовская» - яркий пример плодотворного сотрудничества специалистов России и Китая. Совместная работа велась на всех стадиях продвижения проекта: от проектирования и строительства до запуска предприятия в эксплуатацию. Нет сомнения в том, что с запуском фабрики. «Денисовская» угольный концентрат с маркой «Колмар» будет востребован как отечественными, так и зарубежными металлургическими компаниями.
Промплощадка обогатительной фабрики «Денисовская» совмещена с поверхностным комплексом шахты «Денисовская», что позволяет сократить расходы на доставку рядового угля от шахты до фабрики. Все здания и сооружения фабрики построены с учетом климатических и геологических особенностей Якутии.
На фабрике «Денисовская» обогащаются труднообогатимые дефицитные марки углей К и КЖ, являющиеся ценным технологическим сырьём для чёрной металлургии. Коксующиеся концентраты, выпускаемые фабрикой, являются основой для получения высококачественный кокса не только при самостоятельном коксовании, но и позволяют привлекать для коксования в шихте значительное количество недефицитных слабоспекающихся углей, что значительно повышает их конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынках и позволяет относить их к «премиальным» маркам.
Для переработки углей на ОФ «Денисовская» применена технология, разработанная компанией «TechGart», с глубиной обогащения до 0 мм в тяжелосредных циклонах в две стадии и методом флотации, поставка оборудования и металлоконструкций осуществлена компанией Beijing CATIC Industry Limited («Компания ООО «Пекинская компания машины и оборудование АВИК Мэйлинь»). Водно-шламовая схема фабрики имеет замкнутый цикл, что позволяет исключить применение наружных шламовых отстойников и существенно сокращает воздействие на окружающую природную среду.
Строительство и монтаж оборудования фабрики производственной мощностью по переработке 6 млн тонн рядового угля в год осуществлены за 10 месяцев - рекордно короткий срок как для России, так и для Китая.
Погрузка концентрата и промпродукта с фабрики «Денисовская» будет осуществляться в железнодорожные полувагоны. Для приема порожних вагонов и отправки груженых составов на внешнюю сеть построена железнодорожная станция Погрузочная. От станции Погрузочная проложен подъездной путь до разъезда «Денисовский» с длиной пути 3,5 км.
«Дальше у нас будут новые проекты. Это не последний проект компании «Колмар». Мы любим наш регион, нашу Якутию, мы ее развиваем и будем дальше ее развивать», - подытожил Артем Лёвин.
- Резидент ТОР "Южная Якутия" - новая фабрика по обогащению угля
- Фабрика "Денисовская" в Южной Якутии стала примером плодотворного сотрудничества бизнеса России и КНР
- Александр Жирков представил в ООН отчет об исполнении международного проекта по сохранению культурного наследия коренных народов
- Елена Голомарева: Государственный бюджет республики не должен экономить на арктических и северных районах
- Александр ЖИРКОВ, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Повестка дня: экономический рост и экологическая безопасность
- Кредитно-документарный портфель ВТБ в Якутии превысил 10 миллиардов рублей
- Делегаты VII Съезда коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) встретились с руководством Ил Тумэн
- В ТОР "Южная Якутия" приходят зарубежные инвесторы
- Мерзлота в Якутии перестает быть вечной
- АК "АЛРОСА" обеспечит работой 598 якутян на Верхне-Мунском месторождении
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.