|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 23 Июля, 15:52 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Всероссийской ярмарке туризма Якутия получила спецприз за развитие событийного туризма
Делегация республики Саха (Якутия) приняла участие в Московской международной ярмарке путешествий MITF-2013, организованной Министерством культуры РФ совместно с Комитетом по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы.
Одновременно на этой же площадке проходила Russian open Event expo — Вторая Всероссийская открытая ярмарка молодежного и событийного туризма, в рамках которой подводились итоги Всероссийского конкурса в области событийного туризма по 13 номинациям. Всего было представлено 266 проектов со всей России.
По итогам двух туров прошли и победили два проекта Якутии "Полюс Холода" и МСИ "Дети Азии". Также республика Саха стала лауреатом второй степени, и республике достался спецприз — за вклад в развитие событийного туризма на территории России.
Якутия подавала на конкурс пять проектов: фестивали "Полюс Холода", "Зима начинается с Якутии", международные спортивные игры "Дети Азии", "Игры Манчаары", национальный праздник Ысыах.
- Более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца в Якутии
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- "Колмар" набирает сотрудников для предприятий в Якутии
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- В Госдуме поддержали инициативы Якутии по регулированию вопросов природопользования и землепользования
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- Айсен Николаев, врио главы Республики Саха(Якутия): У нас налицо явный бюджетный кризис
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- Александр Жирков: "Якутия - самая лесная, озерная, речная и морская республика в составе Российской Федерации"
- Национальный лесной форум в 2019 году будет проведен в Республике Саха (Якутия)
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.