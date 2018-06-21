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Четверг| 28 Июня, 15:06 |
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Якутия в очередной раз вписала себя в книгу рекордов Гиннесса
В столице региона прошло самое большое собрание людей в национальных костюмах. Они отмечали традиционный праздник лета. Уникальное событие зафиксировал официальный судья книги Гиннеса. Это далеко не первый необычный рекорд, установленный в самом обширном российском регионе.
16 620 человек в национальных костюмах – жители Якутии побили достижение Румынии. На ысыах собралось в два раза больше людей.
Сотни метров ткани, десятки тонн самого ценного меха и бисера. К этому ысыаху больше всех готовились народные мастера Якутии. Они есть в каждом улусе республики. Мы сейчас как раз видим результат их кропотливой работы. Эти костюмы сшиты по всем историческим канонам.
На тусулгэ – центральное место проведения торжества – допускали не всех. Мужчины должны быть в якутском камзоле с ремнем. Женщины – в платье халадаай и жилете. Главный акцент образа Александры Назаровой – колье 19 века. 87-летняя женщина специально к ысыаху достала семейную реликвию.
"Ысыах – это долгожданный день для якутского народа, для женщин саха, особенно. Мы ждем целый год, всю зиму, чтобы надеть самые красивые украшения и наряды", — рассказывает Александра Назарова.
Судья сборника мировых достижений, Правин Пател лично оценивал наряды. Особенно зарубежному гостю приглянулись одеяния из меха соболя и чернобурки. "Я поздравляю якутский народ с праздником и этим историческим событие. Посмотрите это абсолютно фантастическое зрелище", — отметил Правин Пател, официальный судья книги Рекордов Гиннесса.
Рекорд 2017 года стал уже четвертым в истории якутского нового года. Самый большой осуохай – круговой танец, более 11 тысяч человек на кумысопитии и почти столько же музыкантов, играющих на хомусе – варгане. Эти события также вошли в издание Гиннесса.
"Для того, чтобы показать нашу сплоченность, силу традиций и внести какие-то новые веяние в якутскую культуру, мы решили поставить рекорд. И это стало делом не только народа саха, но и многих других народов", — отметил Айсен Николаев, мэр г. Якутск.
Ысыах официально признан самым массовым национальным праздником России. В эти дни его посетили порядка 200 тысяч человек.
Нескончаемое море людей в круговом танце. Рекордный ысыах завершили знаменитым якутским осуохаем.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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