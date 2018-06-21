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Среда| 27 Июня, 19:01 |
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Александр Жирков: "Якутия - самая лесная, озерная, речная и морская республика в составе Российской Федерации"
«Лес – наше национальное достояние. Сегодня на территории Якутии находится 20 % лесного массива страны. У нас также много морских, озерных, речных водоемов. Поэтому мы обращаем особое внимание на решение вопросов, связанных с природопользованием», - считает спикер парламента Якутии Александр Жирков.
«Наша республика самая озерная, самая лесная, самая морская в Российской Федерации, поэтому парламентом разрабатываются законопроекты и предложения, связанные с природопользованием, экологией. В этой работе мы тесно взаимодействуем с комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Совещание, которое состоялось 26 июня, мы связываем с подготовительным этапом проведения в следующем году Национального лесного форума в Якутске. Сейчас в субъектах Российской Федерации идут точечные обсуждения федерального лесного законодательства в рамках данного проекта. В Якутск председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев прилетел сразу из Хабаровска, где принимал участие в очередном этапе Национального лесного форума», - сообщил Александр Жирков.
При этом он отметил, что использование лесных ресурсов, прежде всего, рассматривается с точки зрения экологических, а потом только экономических, характеристик. Для нас этот вопрос очень важен, подчеркнул он.
Он поблагодарил депутата Государственной Думы Николая Николаева за рабочий визит в Якутию, а также выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна
Журнал "Дальневосточный капитал"
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