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В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
Законопроект парламента Якутии, регулирующий сбор мамонтовых костей, необходимо утвердить в ближайшее время для наведения порядка в отрасли. Об этом заявил глава думского Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
«Обсуждаемый законопроект позволит стимулировать развитие традиционных промыслов местного населения и производство готовой продукции из бивней мамонтов, — рассказал «Парламентской газете» законодатель. — Кроме того, подразумевается установить порядок пользования недрами для коммерческого сбора, снять ограничения на количество собранного материала и ввести ответственность недропользования. Для регулирования отрасли предлагается создать единый оператор по сбору, переработке и экспорту бивней мамонта. Это позволит снизить долю теневого рынка, которая оценивается в 30-40 тонн и составляет до 30 процентов от ежегодного объёма добычи».
Добыча бивней мамонта в Якутии составляет примерно 100 тонн ежегодно. На севере Якутии ввиду высокого уровня безработицы число искателей бивней растёт с каждым годом. Массовые поиски останков ископаемых животных негативно влияют на экологию Севера и представляют опасность для самих искателей: обвалы грунта то и дело приводят к несчастным случаям.
Власти республики считают, что изменить ситуацию позволит принятие федерального закона, упрощающего лицензирование промысла для местных жителей. Кроме того, полагают в Якутии, необходимо создание единого оператора, который объединит сбор, переработку и экспорт сырья в Китай, куда экспортируется до 90 процентов бивней.
Документ, внесённый в Госдуму членом Комитета по бюджету и налогам Галиной Данчиковой, предусматривает предоставление участков для коммерческого сбора мамонтовой кости, а также организацию централизованных торгов этим ресурсом.
По словам Николаева, этот законопроект необходимо принять как можно скорее, чтобы остановить и легализовать теневой бизнес. Парламентарий отметил, что в настоящее время документ проходит согласование с Министерством природных ресурсов РФ и Федеральным агентством по недропользованию.
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