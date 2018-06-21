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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 19:01 |
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Айсен Николаев, врио главы Республики Саха(Якутия): У нас налицо явный бюджетный кризис
"Формирование Правительства Республики Саха (Якутия) завершится после выборов в сентябре, если мне население республики доверит пост главы, правительство полностью уйдет в отставку, и лишь тогда будет окончательно сформирована команда", - рассказал журналу "Дальневосточный капитал" врио главы Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ. - "Пришлось экстренно проводить изменения в правительстве, попрощаться с рядом заслуженных людей. Это непростые для меня решения, но у нас сегодня просто нет времени на раскачку, даже месяца в запасе нет, для меня, как человека, хорошо понимающего, что такое бюджет и государственное управление, это очевидно. В республике налицо явный бюджетный кризис, связанный с разбалансировкой госбюджета, которая сложилась в прошлом и уже в начале этого года. Есть очевидные проблемы, вызванные масштабным наводнением".
Среди стратегических задач, которые нужно решать оперативно, - приведение госпрограмм в соответствие с требованиями новых майских Указов президента страны.
"Уже к осени они должны быть сформированы на федеральном уровне и соответственно предложения от республики должны в них войти. Чтобы их подготовить, нужно исходить из других подходов, для этого нужна новая команда и новые люди. И они есть: кто-то из назначенных мной управленцев работал в правительстве не на той должности, кто-то, в силу субъективных причин, был незаслуженно недооценен или отодвигался на второй план", подчеркнул Айсен Николаев.
Фото пресс-службы Правительства Республики Саха (Якутия).
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