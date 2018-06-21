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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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27 Июля 2016, 14:22 | Регион сегодня
ВТБ в Якутии увеличил рублевые расчеты по внешнеторговым контрактам в 3,5 раза
ВТБ в Якутии по итогам 2 квартала провел по внешнеторговым контрактам клиентов рублевые расчеты на сумму 205 млн рублей (рост в 3,5 раза за квартал).Объем операций в иенах за квартал увеличился в 2,4 раза до 19,3 млн иен.
Общий объем внешнеэкономических операций клиентов ВТБ в Якутии во 2 квартале составил 55,8 млн долларов (рост в 2 раза за квартал). Из них экспортная выручка в объеме 40,2 млн долларов (рост в 2 раза), импортные платежи на сумму 15,6 млн долларов (увеличение на 9%), сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе банка.
Как прокомментировал руководитель дирекции ВТБ по Республике Саха (Якутия) Петр Птицын: «За иены клиенты ВТБ Якутии приобретали запчасти к автомобилям. В рублях рассчитывались с зарубежными партнерами за ремонт и обслуживание воздушных судов, а также другие услуги. Рублевую выручку наши клиенты получили по экспортным контрактам на реализацию авиабилетов и продажу техники».
Теги: ВТБ
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