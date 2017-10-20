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ВТБ выдал предприятиям Якутии 3,3 млрд рублей с начала года
Как прокомментировал руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Республике Саха (Якутия) Петр Птицын: «ВТБ активно финансирует ключевые компании региона - предприятия транспорта, пищевой промышленности, сферы услуг. Расширяется сотрудничество банка с недропользователями. Так, в 3 квартале ВТБ одобрил российскому дивизиону международной Группы KGK документарный лимит, в том числе для целей выдачи гарантий в пользу компании «Алроса».
Кредитно-документарный портфель ВТБ в Якутии на 1 октября 2017 года составил 7,7 млрд рублей (рост 15% с начала года, 32% к аналогичному периоду 2016 года). Из них портфель по среднему бизнесу – 5,3 млрд рублей.
В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть формируют: сфера транспорта (43%), торговли (14%), строительства (14%), сельского хозяйства и пищевой промышленности (11%), добычи драгоценных металлов и камней (7%), ювелирной промышленности (5%) и сфера услуг (4%).
Объем привлечения средств клиентов на 1 октября 2017 составил 12,6 млрд рублей (рост с начала года в 1,5 раза).
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