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Среда| 28 Ноября, 11:41 |
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В Якутии вторую очередь тепличного комплекса "Саюри" запустят в феврале
Об этом сообщил ЯСИА главный агроном предприятия "Саюри" Тимир Иванов.
«У нас строятся еще две теплицы и они будут запущены в феврале следующего года. До конца декабря запустим котельную. Урожайность станет выше, потому что учтены наработки за два года. Мы рассчитываем, что теплица будет работать продуктивнее, а себестоимость продукции будет дешевле», — отметил он в комментарии агентству.
В новом тепличном комплексе будут отдельные блоки под огурцы и томаты (по два блока с полезной площадью каждого 1925 кв. м) и одно отделение, в котором сперва будет выращиваться рассада, а после — высаживаться салат. С вводом новых мощностей объемы производства увеличатся почти в девять раз.
Как пояснил Тимир Иванов, себестоимость овощей составит: огурцов — 109 рублей за килограмм, томатов — 210 рублей, зелени — 187 рублей за килограмм. Сегодня практически все овощи поставляются в детские сады Якутска и лишь незначительная часть уходит в розницу.
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