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Среда| 28 Ноября, 11:41 |
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В Якутске стартовал конкурс "Бриллианты Якутии"
Участниками конкурса в этом году стали 25 команд, среди них представители Китая, Монголии, Белоруссии и Канады.
На открытии конкурса была проведена традиционная жеребьевка первого этапа — изготовление ледяных скульптур. Оценивать работы будет профессиональное жюри из художников и скульпторов, представителей Союза художников России и Якутии, мастеров международного уровня.
Китайские мастера будут возводить большой ледяной аквариум.
«Мы в первый раз принимаем участие в конкурсе. Надеемся, что все задуманное воплотится. Планируем создать композицию в виде аквариума с рыбками, за которыми охотятся кошки», — делится участник Хан Юаньгуан из Харбина.
А вот участники из Белоруссии раскрывать свой замысел полностью не стали. Но уверены, что смогут передать основную тему конкурса.
«В прошлом году мы удостоились номинации „Творческий полет“. На этот раз, вдохновившись новыми идеями, мы решили слепить из снега скульптуру „Вкус свободы“, а изо льда — „Хранитель времени“. Сейчас мы рассчитываем количество материала, чтобы хватило на композицию», — рассказывает Павел Леонов.
Уже через несколько дней ледяные и снежные глыбы станут настоящими произведениями искусства. А пока у горожан есть уникальная возможность понаблюдать за творческим процессом и пообщаться с мастерами.
Подведение итогов международного конкурса «Бриллианты Якутии» и награждение победителей состоится 1 декабря в 15:00 в Ледовом городке 202-го микрорайона. Авторам лучших скульптур будут вручены денежные премии и медали, участники конкурса получат дипломы и памятные значки.
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