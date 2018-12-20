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Впервые Правительство Якутии отчитается перед жителями республики в прямом эфире
В субботу, 2 февраля, впервые состоится отчёт Правительства Якутии в прямом эфире на телеканалах "НВК Саха", "Якутия 24" и радио "Тэтим"
В отчёте исполнительных органов власти Республики Саха (Якутия) будут представлены основные итоги социально-экономического развития республики в 2018 году. Председатель правительства, вице-премьеры и министры ответят на интересующие якутян вопросы, расскажут о путях решения наиболее актуальных проблем и поделятся планами по ключевым направлениям развития Якутии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Вопросы можно будет задать во время прямого эфира, позвонив в студию.
Начало трансляции: 11:00 часов (якутское время).
Отчёт правительства в прямом эфире на национальном телевидении даст официальный старт традиционному отчёту исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) об итогах деятельности за 2018 год перед населением всей республики, который пройдёт в феврале-марте 2019 года. Уже 4 февраля начнутся отчёты перед жителями наслегов и районных центров Алданского, Вилюйского, Сунтарского, Усть-Алданского улусов. Традиционно отчёт завершится 15 марта в столице республики – городе Якутске.
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