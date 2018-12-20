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"Аэропорты Севера" реконструируют пять аэропортов в Якутии и Магаданской области
Федеральное казенное предприятие (ФКП) "Аэропорты Севера" начнет в 2019 году реконструкцию пяти аэропортов в Якутии и Магаданской области, сообщил ТАСС начальник управления строительства, модернизации и ремонта предприятия Виктор Лончаков.
Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что строительство новых терминалов и взлетно-посадочных полос начнется в 2019 году в 27 регионах России. Проектом комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года запланирована реконструкция 16 аэропортов в Якутии и Магаданской области, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
"В 2019 году планируется начать реконструкцию ВПП (взлетно-посадочной полосы) с искусственным покрытием, строительство нового служебно-пассажирского здания пропускной способностью 300 пассажиров в час, объектов инфраструктуры аэропорта Нерюнгри в Южной Якутии. Кроме того, в этом году ожидается начало строительно-монтажных работ по реконструкции аэропорта Сеймчан Магаданской области, а также аэропортов Жиганска, Верхневилюйска, Олекминска в Якутии", - сказал он, отметив, что для большей части территории Республики Саха (Якутия) воздушный транспорт для населения является единственным возможным видом сообщения.
Лончаков отметил, что все аэродромы предприятия построены в 1940-1970 годах и расположены в районах Крайнего Севера в условиях вечной мерзлоты. "По многим аэропортам имеются сезонные осложнения с приемом в весенний и осенний периоды, длительность которых составляет от нескольких дней и суммарно до трех месяцев в году, связанные с размоканием глинистых покрытий ВПП и РД (рулежной дорожки) после выпадения осадков. Местность аэродромов чаще всего заболочена, пересечена реками, озерами, местами холмистая, горная, подвергается затоплению паводковыми водами, подвержена воздействию движения ледоходов", - уточнил собеседник агентства.
ФКП "Аэропорты Севера" объединяет 31 аэропорт, из которых 29 расположены на территории Республики Саха (Якутия), два расположены на территории Магаданской области. Из аэропортов ФКП "Аэропорты Севера" выполняются рейсы по местным воздушным линиям внутри Республики Саха (Якутия) и Магаданской области.
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