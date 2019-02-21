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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 28 Февраля, 14:44 |
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Владимир Путин подписал указ о переименовании Минвостокразвития России
Согласно документу, Министерству РФ по развитию Дальнего Востока переданы дополнительные функции по развитию Арктики, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
«Переименовать Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, возложив на него дополнительно функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны», — говорится в указе главы государства Владимира Путина.
Указ подписан в целях повышения эффективности государственного управления в сфере развития Арктической зоны России.
Правительству РФ поручено в течение трёх месяцев уточнить полномочия Министерства в соответствии с соответствующим указом, определить численность его сотрудников. При необходимости должно быть обеспечено проведение реорганизационных мероприятий. Кроме того, поручено представить предложения по приведению нормативных правовых актов в соответствие с данным документом.
Напомним, в январе Владимир Путин поддержал предложение премьер-министра Дмитрия Медведева о передаче всех связанных с Арктикой вопросов в ведение Минвостокразвития России.
Указ «О совершенствовании государственного управления в сфере развития Арктической зоны Российской Федерации» вступил в силу с момента его опубликования. Подробнее с текстом документа можно ознакомиться здесь.
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