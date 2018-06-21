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Четверг| 28 Июня, 16:07 |
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Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил, что законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%. По его информации, почти все рыбопромысловые участки будут упразднены. Сегодня разработчикам законопроекта осталось решить вопрос с нерестовыми участками. Они будут обязательно сохранены и взяты под защиту.
26 июня в рамках рабочего визита в Якутию председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев встретился с рыбаками и охотниками Хангаласского улуса. Он выслушал на встрече предложения рыбаков по улучшению правил рыбной ловли сетями. Данный законопроект планируется принять в этом году.
Рыбаки Хангаласского улуса подняли вопросы о выдаче лицензий на близлежащие рыбопромысловые участки, объему вылова рыбы, использовании сетного орудия. Жители улуса отметили, что в последнее время увеличилось численность медведей. Хищники наносят урон сельскому хозяйству. В связи с этим руководители сельхозпредриятий попросили разрешить добычу медведей без лицензии, подчеркнув, что не каждый мужчина решиться добыть этого зверя. Кроме этого, они подняли вопрос о предоставлении котловых лицензий на добычу лося для пропитания работников предприятий, бригад, работающих в отдаленных местностях, как это делалось в советские времена.
Во встрече приняли участие и.о. заместителя Председателя Правительства РС(Я) Денис Белозеров, первый заместитель Председателя Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Анатолий Добрянцев, председатель Постоянного комитета Ил Тумэн по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев, и.о. заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Николай Додохов, первый заместитель Госкомитета РС(Я) по делам Арктики Иван Павлов, глава Хангаласского улуса Гаврил Алексеев и другие.
Большинство предложений Якутии в законопроект о любительском рыболовстве, учтены. Но главное то, что республика сегодня подняла вопрос о передаче полномочий по утверждению правил рыболовства, сроков промысла и определению видов рыб для вылова самим муниципальным образованиям, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
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