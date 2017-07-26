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28 Июля 2017, 15:53 | Регион сегодня

В Якутии резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" начал инновационное производство

Компания "Саха Липснеле", резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы", запустила производство твердотопливных котлов длительного горения в Якутске.

Статус резидента территории опережающего развития «Индустриальный парк «Кангалассы» инвестору присвоен в 2016 году. Компания «Саха Липснеле» реализовала инвестиционный проект при участии Венчурной компании «Якутия» и литовской компании «Vakaro Rasa», являясь ее эксклюзивным представителем на территории Республики Саха (Якутия). Объем капиталовложений в проект составил 35 млн рублей, на данный момент создано 11 рабочих мест.

Сегодня на производственной площадке площадью 0,64 Га компания выпускает твердотопливные котлы длительного горения мощностью 10 кВт, 20 кВт и 40 кВт под маркой «Liepsnele». Котлы предназначены для обогрева жилых, бытовых и производственных помещений.

Как отметил директор компании «Саха Липснеле» Пуд Тимофеев, в настоящее время северные и центральные районы республики не охвачены централизованным тепло- и газоснабжением. «Создание производства твердотопливных котлов, адаптированных к эксплуатации в экстремальных климатических условиях Арктики представляется необходимым для обеспечения качественными условиями проживания населения республики. В настоящее время мы установили более 750 котлов в различных районах Якутии и ведем активную работу по выходу на рынки соседних регионов со схожими климатическими условиями», - добавляет руководитель.

Специалисты компании осуществляют не только производство твердотопливных котлов, но и обеспечивают монтаж, подключение и контролируют эксплуатацию. С этой целью они прошли необходимое обучение на заводе-производителе котлов в Литве.

Территория опережающего развития «Индустриальный парк «Кангалассы» создана постановлением Правительства РФ №877 от 21 августа 2015 года. В настоящее время в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 23 заявки на получение статуса резидента данной ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 5 млрд рублей с перспективой создать более 1 тысячи рабочих мест. Резидентами ТОР «ИП «Кангалассы» являются 10 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 2 млрд рублей, планируется создать около 300 рабочих мест.

Отметим, ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» представляет собой многопрофильную производственную и бизнес-площадку. Корпорация развития Дальнего Востока совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) и администрацией городского округа город Якутск ведут работы по созданию инженерно-транспортной инфраструктуры на производственных площадках данной ТОР.

Напомним, во время рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщил о том, что на сегодняшний день сдано 35 новых предприятий, до конца текущего года будет построено 85 предприятий на Дальнем Востоке.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Кангалассы  ТОР  Якутия 


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