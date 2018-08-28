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28 Сентября 2018, 09:10 | Регион сегодня |

Генеральным директором АО "Аэропорт Якутск" стал Сергей Игнатенко

Сергей Игнатенко попросил руководителей структурных подразделений и начальников отделов подготовить предложения по улучшению показателей

Сергей Игнатенко приступит к своим обязанностям с 28 сентября, сообщает ЯСИА.

Коллективу предприятия нового руководителя представил первый заместитель председателя Правительства Якутии Алексей Колодезников, курирующий транспортную отрасль: «Решением Совета директоров акционерного общества, председателем которого я являюсь, Сергей Сергеевич Игнатенко назначен генеральным директором. Вопросы авиации ему не чужды, он работал заместителем генерального директора ФКП «Аэропорты Севера». Был первым заместителем по развитию территорий бывшего главы города, новоизбранного главы республики Айсена Николаева. Все вы видите, как в последние годы существенно преобразился наш город. Сергей Сергеевич занимался вопросами благоустройства, строительства и транспортной инфраструктуры».

Для аэропорта важным вопросом является вопрос реконструкции ИВПП-2, отметил Алексей Колодезников. Работы идут в полную силу, подходит к завершению первый этап ремонтных работ, впереди еще два — в 2019 и 2020. «Уверен, Сергей Сергеевич справится с поставленными задачами, тем более коллектив аэропорта собрался хороший, профессиональный. Из всех предприятий транспортной отрасли в финансовом плане наиболее уверенно себя чувствует именно аэропорт «Якутск». Желаю вам всем успехов, ведь мы работаем в интересах населения», — резюмировал первый вице-премьер.

Сергей Игнатенко, обращаясь к коллективу аэропорта, отметил: «Аэропорт «Якутск» – это визитная карточка не только нашего города, но и всей республики. Наша задача номер один на сегодня  – сохранить те темпы развития и финансово-экономические показатели, которые есть, а в ближайшие годы – повысить их как минимум в 1,5 раза».

При этом он отметил, что оптимизация расходов предприятия необходима, но это не подразумевает сокращение штатов. Сергей Игнатенко попросил руководителей структурных подразделений и начальников отделов подготовить предложения по улучшению показателей.

Отметим, что с 17 июля предприятие временно возглавлял первый заместитель генерального директора Евгений Чекмарев. С 27 сентября он возвращается на свою предыдущую должность.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: кадры  Аэропорт Якутск  назначения 


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