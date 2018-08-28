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Айсен Николаев вступил в должность главы Республики Саха (Якутия)
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев приехал в Якутск, где прошла инаугурация Айсена Николаева, победившего на выборах на пост главы региона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Торжественная церемония прошла в четверг, 27 сентября, в здании Государственного театра оперы и балета республики в Якутске. Айсен Николаев принес присягу на обоих государственных языках о том, что будет соблюдать Конституции Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), защищать государственный статус республики, уважать права человека и гражданина. Избранному главе вручили церемониальный знак главы республики. В своей поздравительной речи Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сказал напутствие новому руководителю региона.
«На выборах люди оказали вам поддержку. У вас один из лучших результатов выборов в Российской Федерации. Это говорит о том, что люди верят в вас, доверяют вам и вас уважают. Это важно, потому что доверие людей – это и есть та сила, с помощью которой можно изменять жизнь в республике. Именно на доверие людей надо опираться. Вы только что поклялись своими честью и достоинством работать во благо республики, работать во благо жителей. Сделать предстоит много для того, чтобы каждый год жители республики жили лучше. Мы будем рядом с вами в этой работе», – подчеркнул Юрий Трутнев.
Айсен Николаев (46 лет) два раза избирался в республиканский парламент, с 2004 года занимал должность министра финансов Якутии, был руководителем администрации главы региона, зампредом правительства. Избирался мэром Якутска в 2012 и 2017 годах.
Напомним, в Единый день голосования, 9 сентября 2018 года, якутяне выбирали Главу Республики Саха (Якутия), новый состав народных депутатов республики шестого созыва, главу столицы региона и депутатов Якутской городской Думы. За Айсена Николаева на выборах проголосовали 71,41% пришедших на выборы.
На фото: Перед вступлением в должность Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев прошел традиционный якутский обряд благословения - алгыс.
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