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Официальный ввод в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 состоится из Москвы
Ожидается, что мероприятие состоится под руководством премьер-министра Правительства РФ Дмитрия Медведева с участием председателя правления – генерального директора ПАО «РусГидро» Николая Шульгинова.
Как сообщалось ранее, сегодня Егор Борисов работает в Правительстве РФ, где состоится заседание комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона под председательством Дмитрия Медведева.
Первая очередь Якутской ГРЭС-2 является одним из четырёх проектов инвестиционной программы ПАО «РусГидро». Новые энергообъекты на Дальнем Востоке строятся в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
По словам Егора Борисова, запуск Якутской ГРЭС-2 является важнейшим событием для республики, ввод новых мощностей существенным образом повысит надёжность энергоснабжения Центрального энергорайона Якутии, в том числе столицы региона.
В данное время Якутская ГРЭС обеспечивает 90% электроэнергии девяти центральных улусов и более половины теплопотребления города Якутска. Помимо электроэнергии Якутская ГРЭС-2 будет производить тепло. Электрическая мощность первой очереди ЯГРЭС-2 составляет 193 МВт, тепловая мощность – 469 Гкал/ч.
Фото Марии Васильевой, ЯСИА
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Официальный ввод в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 состоится из Москвы
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