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Маршрут федеральной автодороги "Вилюй" будет изменен
Об этом рассказал председатель правительства республики Владимир Солодов, отвечая на вопросы своих подписчиков в социальной сети Instagram.
«Из важных новостей могу отметить, что 15 ноября 2018 года на встрече с Минтрансом была достигнута договоренность, что маршрут федеральной дороги «Вилюй» будет изменён и пройдёт по южному маршруту, через города Ленск и Витим. Это позволит охватить больше населенных пунктов данной дорогой», — рассказал на своей странице Владимир Солодов.
Также премьер-министр Якутии отметил, что федеральная трасса «Вилюй» относится к стратегически важным не только для республики, но и Дальнего Востока, поэтому дальнейшее строительство обязательно будет, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
«В ближайшее время новый утвержденный маршрут с Росавтодором будет включен в документы и определятся конкретные даты начала и сроки завершения строительства трассы», — заключил Солодов.
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