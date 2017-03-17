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В Якутии начались изыскательные работы по новой судоверфи в Жатае
С учетом большой территории, на которой будет размещена верфь, работы по бурению будут завершены в середине апреля. А пока грунт направляется на исследование в лабораторию для определения его механических свойств, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Как рассказал заместитель главного инженера по инфраструктуре Жатайской базы технической эксплуатации флота ОАО «ЛОРП» Павел Елизаров, в связи сжатыми сроками выполнения первого этапа проектирования по инженерным изысканиям, буровые работы ведутся и в выходные дни. Всего задействовано 3 единицы техники на базе ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ с рабочим составом.
Генеральный директор ОАО «ЛОРП» Сергей Ларионов пояснил, что «в рамках рабочих совещаний во время визита представителей АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» в г. Якутск, с которыми был заключен договор на выполнение комплекса работ по инженерно-геологическим, геотехническим, геодезическим, гидрометеорологическим, гидрографическим, экологическим изысканиям участка строительства, с последующей разработкой проектной и рабочей документации по объекту, были согласованы предварительные схемы, планы по размещению основных объектов производственных цехов на территории действующего завода. В ходе совещаний был отмечен ряд вопросов, таких как износ производственных мощностей действующего судоремонтного завода, моральный и физический износ существующего технологического оборудования и кранового хозяйства». Таким образом, вновь проектируемые инженерные сети в разы будут превышать нагрузку существующих, обновление-перенос вспомогательных коммуникаций, увеличение слипа, строительство автоматизированного блока корпусного производства, цех очистки и окраски, слесарно-корпусного цеха, достроечного цеха и других производственных зданий нового строительства.
Напомним, что при условии соблюдения плана, Жатайская судоверфь выйдет на проектную мощность в 2022 году. Она сможет выпускать 10 речных судов различной номенклатуры в год и ремонтировать до шести судов ежегодно, сообщает пресс-служба ОАО «ЛОРП».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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