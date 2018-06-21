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В столице Якутии обсуждали, как жить и развиваться городам

В Якутске завершила свою работу вторая по счету международная конференция "Города и люди"

В столице Саха Якутии прошла II международная конференция «Города и люди: местные решения для устойчивого развития». В масштабном мероприятии приняли участие представители 15 стран и нескольких международных организаций, включая подразделения ООН. Якутск, принимая конференцию уже второй раз, тем самым подтвердил неофициальное звание мирового центра по обсуждению и даже апробации различных новых методов, технологий и подходов в решении проблем городов, особенно - расположенных в сложных климатических условиях.

По мнению гостя конференции, героя России, летчика-космонавта Олег КОНОНЕНКО, по экстремальным условиям с Якутском может сравниться только международная космическая станция, которая за один виток вокруг Земли претерпевает резкие изменения температурного климата - от 320 градусов тепла до минус 120 градусов.

Международная конференция «Города и люди» является площадкой, на которой происходит обмен опытом взаимодействия городских сообществ в области развития местного самоуправления для создания «дружелюбной городской среды» с высоким уровнем комфорта, доступности и безопасности.

Напомним, что I Международная конференция «Города и люди: гражданские инициативы - формула взаимного доверия» прошла в Якутске в 2014 году, причем с таким успехом, что ее участники и организаторы выступили с инициативой встретиться в Якутии еще раз, что и было сделано.

На II Международной конференции были организованы четыре тематические сессии. Сессия «Урбанистика» была посвящена качеству городской среды, как важнейшему фактору устойчивого развития. «Социум» - здесь рассматривался целый спектр современных тенденций в развитии городов с учетом потребностей (и не без участия) населения. «Новая экономика» - здесь участники конференции решали, как города сделать полноценными драйверами экономического роста территории, «Жизнеустойчивость городов Арктики» - на этой секции обсуждались как застарелые проблемы арктических городов, так и новые вызовы.

В своей приветственной речи глава Якутска Айсен НИКОЛАЕВ так и отметил: «Без неустанного труда многих поколений на протяжении почти четырех веков в немыслимо сложных климатических условиях не было бы Якутска - города, жизнестойкость которого удивляет и восхищает многих людей во всем мире».

То, что сегодня происходит в Якутске, действительно, не может не удивлять и не восхищать. Сегодня здесь, в городе, расположенном на вечной мерзлоте и в котором практически девять месяцев в году суровая зима, активно строятся новые микрорайоны, инфраструктура и коммуникации. Город стремительно избавляется от такого малоприятного наследия советского прошлого, как бараки, в которых еще пару десятков лет назад жила значительная часть населения Якутска.

Все это ведет к тому, что население города растет не просто быстро, а по мировым меркам - стремительно. Так, за последнее десятилетие население Якутска выросло со 150 до 250 тысяч человек! А к 2025-2030 годам количество якутчан, по прогнозам, увеличится и до 800 тысяч, что превратит столицу Якутии в самый населенный город Дальнего Востока.

Кроме того, глава Якутска заметил, что благодаря международной конференции есть уникальная возможность обменяться опытом и узнать о новых технических возможностях развития Якутска и его благоустройства.

«Всегда полезно увидеть свой город глазами коллег из других регионов и стран и сверить темпы и пути его развития. На конференции необходимо выработать конкретные модели решений по основным направлениям устойчивого городского развития», - сказал мэр Якутска.

А премьер-министр правительства Саха Якутии Галина ДАНЧИКОВА отметила, что развитие дальневосточных регионов страны находится в приоритете у государства, а городу Якутску отведена особая роль. «Проведение конференции является важным событием в жизни Якутии, мероприятие способствует обмену опытом по вопросам, касающимся устойчивости городских систем жизнеобеспечения и их воздействия на природную среду, развития культурно-образовательного пространства и формирования инновационной экономики городов», - сказала премьер.

В свою очередь, заместитель полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Владимир СОЛОДОВ подчеркнул, что во время обсуждения тем экспертам и участникам необходимо понимать, что, с одной стороны, для Дальнего Востока ключевой характеристикой является территория, а с другой стороны - человек.

«Благодаря уникальному человеческому капиталу Дальнего Востока города развиваются даже в таких экстремальных условиях, как здесь, в Якутске. Все это делается благодаря силе воли, уверенности и твердому характеру», - сказал он, призвав участников к открытой и честной дискуссии.

Владимир Солодов добавил, что итоги конференции и выводы экспертов будут в обязательном порядке доведены до правительства России.

Но в этом суровом краю думают не только о выживании, но и о том, чтобы жизнь северян стала более-менее полноценной. К примеру, конференция «Города и люди» началась с того, что ее участники стали еще и участниками акции «Миллион цветов», которая ежегодно проходит в Якутске. Фактически все жители города участвуют в массовом озеленении, высаживая в заранее подготовленные кадки и импровизированные клумбы различные цветы. Участникам конференции как раз и доверили посадить миллионный цветок. Теперь очень короткое лето горожан будет украшено яркими цветами, которых здесь не хватает…

Помимо заявленных тем, на открытии конференции состоялось официальное подписание меморандума о взаимопонимании между мэрией Якутска и Программой ООН в населенных пунктах «ООН-Хабитат», а также протокола о намерениях об установлении сотрудничества между Якутском и китайским Порт-Артуром.

Кстати, итоги конференции могут войти в итоговую программу предстоящей конференции ООН-Хабитат в Киото, на ней будут обсуждать вопросы профилирования жизнеспособности городов в зонах климатических и природных изменений.

Так что, глядя на заполярный, но при этом динамично развивающийся Якутск, который к тому же стал международной площадкой для обсуждений перспектив развития городов, думаешь, что мэров многих российских городов, жалующихся на бесконечные проблемы, можно отправлять на стажировку в этот уникальный город за Полярным кругом. И тогда многие поймут, что им приходится работать практически в тепличных условиях.

А под самый занавес II конференции «Города и люди» всем ее участникам было объявлено, что оргкомитетом принято решение и III конференцию провести также в столице Якутии через два года.

Андрей ПУШКАРЕВ, Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: конференция  устойчивое развитие  Якутия  город  Якутск 
             


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