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Александр Жирков: При принятии решений мнение населения муниципальных образований стало решающим фактором
Подводя итоги пленарного заседания, спикер Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Жирков отметил, что основным вопросом обсуждения стал проект закона республики «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2016 год». Такжев первый день пленарного заседания, 26 ноября, парламентарии заслушали Послание Главы Республики Саха (Якутия) Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), пишет журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу Ил Тумэна.
Спикер Ил Тумэна остановился на законопроектах: «О роспуске районного Совета депутатов муниципального образования «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)», отклоненный депутатским корпусом, и проект закона «О роспуске наслежного Совета депутатов муниципального образования «Октемский наслег» Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)», принятый в окончательном чтении. Александр Жирков напомнил о том, что в соответствии с федеральным законодательством на основе решения районных судов Вилюйского и Хангаласского улусов об установлении факта не проведения правомочных заседаний наслежным Советом Октемского наслега Хангаласского улуса и районным Советом депутатов Вилюйского улуса в течение трех месяцев подряд Глава Республики Саха (Якутии) внес в Государственное Собрание (Ил Тумэн) два проекта закона о роспуске представительного органа муниципального образования. Спикер Александр Жирков отметил: «Парламентом для принятия решения были созданы рабочие комиссии. Народные депутаты на местах встретились с населением, выслушали мнение всех сторон. Далее после обсуждения законопроектов с учетом результатов работы комиссий вопросы были внесены на рассмотрение парламента. Следует отметить, что население проявило активность, обеспокоенность по данному вопросу, и при принятии решений мнение населения муниципальных образований стало решающим фактором», - сказал спикер Ил Тумэн Александр Жирков, комментируя два разных решения, принятых по вопросам роспуска Советов депутатов.
Также Александр Жирков обратил внимание на то, что депутатским корпусом республики на своем в XIX очередном пленарном заседании рассмотрен законопроект о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования в селе Хордогой Вилючанского наслега Сунтарского улуса. Вилючанский наслег является опорным центром здорового образа жизни. Сходом населения, в 2000 году принято решение о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории Вилючанского наслега, данного решения жители наслега придерживаются по сегодняшний день. Поэтому наслежный Совет сельского поселения принял решение обратиться с соответствующей законодательной инициативой в Государственное Собрание (Ил Тумэн) с целью установления полного запрета розничной продажи алкогольной продукции на своей территории. «Законопроекты о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории своих наслегов в данное время разрабатывают около 10 муниципальных образований, так что мы еще не раз вернемся к рассмотрению этого законопроекта», - подчеркнул Александр Жирков.
Комментируя итоги выездных парламентских слушаний в городе Мирном, Александр Жирков отметил, что каждый пункт сформулированных рекомендаций мероприятия станет предметом для отдельной совместной работы парламента республики и Правительства Якутии.
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