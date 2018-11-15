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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Ноября, 15:09 |
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Якутск вошел в число пилотных "Умных городов"
Проекты региональных программ цифровизации городского хозяйства для реализации в рамках проекта «Умный город» должны быть разработаны и представлены в Минстрой России до 28 декабря 2018 года. Об этом сообщил 26 ноября Андрей Чибис, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, во время видеоселекторного совещания с субъектами Российской Федерации.
Ранее в регионы были направлены методические рекомендации по разработке региональных программ, подготовленные Минстроем России в соответствии с концепцией программы «Цифровая экономика». Методические рекомендации содержат в себе пояснения о том, как структурировать региональные и городские проекты по цифровизации городской инфраструктуры, а также наборы технологических механизмов по отраслям, которые позволяют сделать процесс внедрения смарт-разработок в городскую жизнь эффективным, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве РС (Я).
«Есть ряд городов-пилотов, которые уже активно внедряют смарт-разработки в свою инфраструктуру и в чем-то опережают других, но, напомню, проект «Умный город» будет реализовываться на территории всей страны. Именно поэтому каждый субъект должен разработать подробный план действий - программу по цифровизации городского хозяйства и заложить на это определенный ресурс из регионального бюджета, также в регионах необходимо создать экспертный рабочий орган по реализации проекта. До конца года нам эту работу нужно выполнить», - подчеркнул замминистра.
Кроме того, до 7 декабря Минстрой России собирает предложения от субъектов и муниципальных образований по необходимой корректировке существующего законодательства для беспрепятственного обеспечения процессов цифровизации городского хозяйства.
Напомним, что Республика Саха (Якутия) направила заявку в Минстрой России для включения города Якутска в состав пилотных городов, на территории которых будет реализовываться федеральный проект «Умный город». Всего в Минстрой России обратилось 37 городов из 33 регионов РФ. В конце октября заявка республики была одобрена.
В совещании приняли участие министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) Анатолий Семенов, заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Наталья Сивцева, руководитель Департамента процессного и проектного управления Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Наталья Членова, сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики РС (Я).
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