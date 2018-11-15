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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Якутии на шахте Денисовская произошло обрушение горной породы
Министр промышленности Якутии Максим Терещенко выехал на шахту Денисовская, где произошло обрушение горной породы
«При проведении горных работ на шахте «Денисовская» ОАО УК Нерюнгри Уголь ГК "Колмар" произошло обрушение пород кровли. Под завалами находится один человек. Жизни и здоровью остальных работников ничего не угрожает. Спасательные работы ведутся силами работников шахты и с привлечением горных спасателей. Работы ведутся в три смены. В каждую смену работают порядка 12 человек. Работы находятся под контролем руководства предприятия и Нерюнгринского района», - сообщил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко по данному факту.
После интервью с представителями СМИ, министр выехал в Нерюнгринский район на шахту «Денисовская», чтобы на месте убедиться, что работы выстроены корректно. Максим Терещенко будет на оперативной связи с руководством республики, чтоб предоставлять достоверную информацию. «Самое главное, чтобы работы были проведены до конца и была обеспечена безопасность дальнейших работ в шахте», - сказал министр. Он отметил, что причины обрушения выяснит комиссия, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
- В Якутии на шахте Денисовская произошло обрушение горной породы
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