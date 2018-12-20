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Среда| 30 Января, 19:10 |
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В Якутии добыт уникальный алмаз в 200 карат
Уникальный драгоценный камень размером 40х31х20 мм извлечен на фабрике №12 Удачнинского горно-обогатительного комбината.
Ранее сопоставимый по размеру алмаз был добыт более 2,5 лет назад. В ближайшее время этот редкий экземпляр поступит в Единую сбытовую организацию для проведения его детального изучения и оценки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Трубка «Удачная» открыта в 1955 году и относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов как в Якутии, так и за рубежом.
Напомним, 31 октября в торжественной обстановке в присутствие Президента России Владимира Путина дан старт промышленной добыче алмазов на Верхне-Мунском месторождении АК «АЛРОСА» в Якутии. На сегодняшний день разработка Верхне-Мунского месторождения - это самый крупный инвестиционный проект АЛРОСА. Уже в течение недели после запуска на одной из трубок был добыт крупный алмаз свыше 50 карат, что говорит о хорошем потенциале месторождения.
Отметим, для реализации этого проекта компании была одобрена субсидия на развитие инфраструктуры. Средства предназначены для создания технологического проезда от обогатительной фабрики №12 Удачнинского ГОКа до Верхне-Мунского месторождения общей протяжённостью 150 км. На сегодняшний день строительство завершено, дорога введена в эксплуатацию.
Инвестиционный проект предусматривает создание в Якутии более 700 новых рабочих мест. После выхода на проектную мощность в этом году предприятие будет добывать 3 млн тонн руды в год. Поступления в бюджет за весь период отработки месторождения ожидаются на уровне 187,5 млрд рублей.
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