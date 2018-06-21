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Среда| 18 Июля, 20:44 |
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"Роснефть" сообщила о планах по сейсмике на шельфе в Якутии
"Компания, владеющая лицензиями на участки в шельфовой зоне, тяготеющей к территории Якутии, планирует начать сейсморазведочные работы летом этого года. Но перед этим будут проведены общественные слушания с населением в апреле", - сообщил "Интерфаксу" первый вице-премьер правительства Якутии Павел Маринычев.
Геофизические работы планируется проводить на континентальном шельфе РФ на расстоянии более 22,2 км (12 морских миль - ИФ) от берега в течение пяти лет, в период с 15 июля по 15 ноября - сезон, разрешенный для навигации судов по акватории Северного морского пути. Удаление более 12 морских миль принято в связи с малыми глубинами моря у берега - до 10-15 метров. Также такое ограничение исключает воздействие на особо охраняемые природные территории (ООПТ) на материке, такие как резерват Терпяй-Тумус в Анабарском районе, сообщает Интерфакс - Дальний Восток.
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