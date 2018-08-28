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Пятница| 21 Сентября, 18:16 |
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В Якутии у подножья горы Кисилях дан старт Эстафете огня VI МСИ "Дети Азии"
В церемонии приняли участие заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ДФО Андрей Мотовилов, Президент Международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко, заместитель Председателя Правительства РС(Я) Александр Соловьев, министр спорта РС(Я) Михаил Гуляев, руководитель Дирекции МСИ «Дети Азии» Владимир Максимов, глава МО «Верхоянский район» Виктор Павлов, прославленные якутские олимпийцы Павел Пинигин, Георгий Балакшин и Владимир Балынец, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе МКИ «Дети Азии».
Главными героями церемонии зажжения огня стали Алгысчыт – заклинатель добрых сил, Хозяйка горы, которая благословила торжество и мальчик, принявший священный огонь. Далее у подножья горы Кисилях в селе Эльгетск был дан старт Эстафете огня VI МСИ «Дети Азии».
«Дети Азии» - это залог развития физической культуры и спорта среди подрастающего поколения. Это укрепление межнациональных, межрегиональных и международных связей не только республики, но и всего Дальнего Востока, - сказал в своем приветствии Андрей Мотовилов, - зажженный сегодня Огонь – это старт Эстафеты, которая продлится до 6 июля. Якутия - самая северная часть Азии, где соседствуют вечные льды и палящее солнце, которые дают человеку живую воду, где в природе происходит вечная борьба за жизнь, где человек становится сильным, ловким, стремительным, где победа означает жизнь!».
Досье "Дальневосточного капитала": Маршрут Эстафеты огня состоит из 4 этапов. За 100 дней факелоносцы пронесут огонь по всем районам Якутии, охватив 194 населенных пункта. Общая протяженность маршрута составляет более 35 000 км, из них пробегом около 6677 км. 6 июля Эстафета огня пробежит по улицам города Якутска и в 21:00 ч. прибудет на стадион «Туймаада» во время церемонии открытия VI МСИ «Дети Азии». Планируемый охват участников мероприятий Эстафеты огня составит около 450000 человек, количество факелоносцев эстафеты 1740 чел.
Дизайн факела Эстафеты разработан в виде бивня мамонта ископаемого богатства республики. Основной корпус факела покрыт узором с элементами гербов всех улусов Якутии. В центральной части факела расположена эмблема Игр. Факел изготовлен из листовой нержавеющей стали, покрытый карбоном и работает на жидком топливе. Сам факел разработан с учетом резко континентального климата нашей Якутии, способен гореть во всех условиях во время прохождения Эстафеты огня. Температурный режим работы факела от -55°C до +50°C. Длительность горения факела–не менее 45 минут без дозаправки. Высота факела 75 см, общий вес около 1 кг.
Досье "Дальневосточного капитала": VI Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в городе Якутске с 5 по 17 июля 2016 года. В соревнованиях по 22 видам спорта примут участие порядка 4000 спортсменов из 39 стран Азиатского континента.
Фото: Андрей ГОЛОВАНОВ.
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