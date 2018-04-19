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Концерн "Сахабулт" хочет сделать Якутию столицей меховой моды

Для этого предприятие намерено привлекать ведущих дизайнеров и делать ставку на национальный колорит

Национальный промысловый концерн Республики Саха (Якутия) «Сахабулт» планирует сделать Якутию столицей меховой моды, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«Мы поставили перед собой задачу возрождения культуры меха. Ни одно искусственно созданное изделие, ни одни суперсовременные материалы не могут спасти от холода людей, которые живут в крайне холодных районах. Наша Республика уникальна. Каждый из проживающих в ней народов сохранил свою культуру. Все больше и больше людей возвращаются к ношению изделий из меха. Особым спросом пользуется самый теплый – олений – мех. Все изделия у нас только из натуральных материалов. На это мы делаем ставку. Конечно, с помощью современных технологий мы совершенствуем свое производство. Они становятся легче и удобнее в носке. В изделиях мы активно используем национальные мотивы. Перед нами стоит задача стать меховой столицей северной моды. Ведущие бренды сейчас в своих коллекциях используют народные мотивы. А они как нигде сохранились в Якутии. И очень искусно переносятся нами в современную одежду. Также мы сотрудничаем с ведущими региональными дизайнерами одежды. Но вместе с тем мы сохранили традиционную выделку меха. Приведу пример. До сих пор в отдельных семьях носят шубы из меха оленя, которые сохранились с 16 века, такая одежда передается из поколения в поколение и ее можно носить», - расскзала Вера Далингер, замдиректора ФАПК «Сахабулт».

Ассортимент продукции компании – более 2000 тысяч изделий в разных ценовых сегментах. «Сахабулт» активно работает с якутскими, юкагирскими и другими народными мастерами по продвижению и реализации их изделий, популяризации художественных народных промыслов, интеграции народных традиций и современных технологий. По словам Веры Далингер, на предприятии постоянно идет разработка новых продуктов. Среди последних новинок специальная гидрофобная замша. «Мы разработали такую замшу, которая не пропускает воду два-три часа. Это не просто красивый, но прочный и практичный материал», - пояснила замдиректора.

«Наше предприятие уникальное, разнонаправленное. У нас есть охотугодья. То есть у нас своя пушно-меховая база. Мы сами добываем зверя, выделываем шкуры. Работают кожевенный цех, цех выделки пушнины, а также цеха по созданию готовых изделий – меховой и кожаной обуви, трудятся скорняки. Отдельное направление – изготовление сувенирной продукции. В производственных цехах соблюдаются технологические требования по пошиву меховых и кожаных изделий, продукция производится по стандартам ГОСТ. Всего на предприятии занято порядка 200 человек», - говорит генеральный директор АО ФАПК «Сахабулт» Михаил Павлов.

По словам представителя департамента местного производства, предпринимательства, инфраструктуры и туризма министерства развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) Ольги Уларовой, якутские предприятия возрождают национальные традиции в обиходе.

 «Предприятия делают ставки на национальный колорит. Это пользуется спросом. Это не только одежда, но и наши украшения, аксессуары из меха и серебра», -  пояснила она, отметив, что климат оказывает существенное влияние на предпочтения жителей региона. «Холодные условия заставляют нас предпочитать натуральные меха. При температурах минус 60 иначе не выживешь. Наше современное поколение с большим удовольствием носить повседневную одежду с национальным акцентом. Естественно мы со стороны Республики поддерживаем тех предпринимателей, которые развивают производство, используя национальные мотивы», - уточнила Ольга Уларова.

 «Мы видим, сейчас идет мода на национальные мотивы в современной одежде. Мы подстраиваемся под моду. Часть населения республики начинает предпочитать одежду с национальным колоритом. Мы максимально работаем по программе импортозамещения. Пока еще не покрыли весь объем, который есть в республике. Но нашу продукцию можно заказать из других регионов через интернет. Часть продукции идет за рубеж. Это одежда из соболя, который является слишком дорогим мехом», - отметил Михаил Павлов.

Напомним, национальный промысловый концерн «Сахабулт» был образован в 1991 году. Впоследствии к «Сахабулт» был присоединен Якутский кожевенно-обувной комбинат, который работает с 1930 года. В результате слияния Акционерное общество Финансово-агропромышленный концерн «Сахабулт» стал уникальным предприятием, включающим в себя весь цикл производства товара: заготовкой и переработкой пушнины, кожсырья, производством готовых изделий и их последующей реализацией.

Огромная территории Якутии обладает значительным сырьевым ресурсом. Охотничий промысел сохранился, как подотрасль сельского хозяйства. «Сахабулт» владеет правом на природные биологические ресурсы на 21,5 млн га охотничьих угодий в Якутии, работает с более чем двумя тысячами профессиональными охотниками промысловиками. Сельское хозяйство Якутии полностью обеспечивает кожзавод шкурами коров, оленей и лошадей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: мода  мех  Сахабулт 


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